Губернатор Текслер утвердил премию имени врача, спасавшего людей в концлагере

03 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Премия будет вручаться врачам, оказывающим помощь участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер утвердил постановление об учреждении премии имени челябинского врача Георгия Синякова, который спасал людей в концлагере. Документ опубликован на портале правовой информации региона. «Учредить премию имени Г.Ф. Синякова. Премия вручается работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения, расположенных в Челябинской области, за оказание медицинской помощи хирургического профиля и высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Премия присуждается пяти лауреатам в размере 50 тысяч рублей каждому», — сообщается в документе. Георгий Синяков во время Великой Отечественной войны попал в плен, где спас в концлагере в Кюстрине (Польша) тысячи пленных: будучи членом лагерного подполья, оформлял в госпитале концлагеря документы на них как на умерших и организовывал побеги. После окончания войны был демобилизован и переехал на постоянное место жительства в Челябинск, где жил до конца своих дней. Скончался в 1978 году, похоронен на Успенском кладбище.

Губернатор Алексей Текслер утвердил постановление об учреждении премии имени челябинского врача Георгия Синякова, который спасал людей в концлагере. Документ опубликован на портале правовой информации региона. «Учредить премию имени Г.Ф. Синякова. Премия вручается работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения, расположенных в Челябинской области, за оказание медицинской помощи хирургического профиля и высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Премия присуждается пяти лауреатам в размере 50 тысяч рублей каждому», — сообщается в документе. Георгий Синяков во время Великой Отечественной войны попал в плен, где спас в концлагере в Кюстрине (Польша) тысячи пленных: будучи членом лагерного подполья, оформлял в госпитале концлагеря документы на них как на умерших и организовывал побеги. После окончания войны был демобилизован и переехал на постоянное место жительства в Челябинск, где жил до конца своих дней. Скончался в 1978 году, похоронен на Успенском кладбище.