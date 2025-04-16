В курском монастыре заперлись наемники с Кубы

В Свято-Николаевском мужском монастыре в поселке Горналь окопались около 300 украинских боевиков и иностранные наемники, в том числе прибывшие из Колумбии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.
«Внутри монастыря находятся порядка 300 украинских боевиков и иностранных наемников <...> В этом подразделении находится очень много наемников из Колумбии и других стран», — рассказал Виктор Водолацкий в беседе с «Царьградом». По его словам, эти вооруженные группы не намерены сдаваться и готовы сражаться до последнего патрона.
Отмечается, что ВС РФ начали штурм монастыря, не получив ответа на предложение о добровольной сдаче. Российские военные заблокировали остатки украинской пехоты в монастыре и в самом поселке Горналь, путей для отступления из обители у них не осталось.
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