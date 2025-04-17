В ГД рассказали, когда заблокируют YouTube

Депутат Немкин: блокировать YouTube в России пока не планируется
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В ГД прокомментировали слухи о блокировке YouTube в РФ
В ГД прокомментировали слухи о блокировке YouTube в РФ Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Блокировку YouTube или полное отключение платформы на территории РФ сейчас не обсуждают. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.  

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. При этом пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных на зарубежной платформе», — Антона Немкина цитирует РИА Новости.  

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что YouTube и Google должны соблюдать законы страны и не злоупотреблять сетью ради достижения личных целей. По мнению главреда RT Маргариты Симоньян, YouTube надо полностью запретить как источник негативного контента, передает «Национальная служба новостей».

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Блокировку YouTube или полное отключение платформы на территории РФ сейчас не обсуждают. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.   «На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. При этом пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных на зарубежной платформе», — Антона Немкина цитирует РИА Новости.   Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что YouTube и Google должны соблюдать законы страны и не злоупотреблять сетью ради достижения личных целей. По мнению главреда RT Маргариты Симоньян, YouTube надо полностью запретить как источник негативного контента, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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