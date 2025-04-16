Стали известны доходы петербургских депутатов за 2024 год

Законодательное собрание Петербурга опубликовало данные о доходах своих депутатов за 2024 год. Согласно отчету, общий доход всех 50 депутатов составил 643,5 миллиона рублей, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Средний доход на одного депутата составил около 12,9 миллионов рублей.
Согласно документу, опубликованному Законодательным собранием Петербурга на сайте, доходы депутатов варьируются от 2,8 миллионов до 225 миллионов рублей. Более трети от общей суммы доходов приходится на одного депутата, который заработал 225 миллионов рублей. Минимальный зафиксированный доход составил всего 2,8 миллиона рублей. Большинство депутатов заработали в диапазоне от 4,8 миллионов до 6 миллионов рублей.
Отмечается, что у двух депутатов отсутствует собственная недвижимость, в то время как один из депутатов владеет 22 объектами недвижимости.14 депутатов не имеют личного автотранспорта, используя служебные машины с водителем. Максимальный доход среди супругов депутатов составил 43 миллиона рублей, в то время как минимальный — всего 22,2 тысячи рублей.
В последние годы депутаты Законодательного собрания предпочитают не раскрывать подробности своих доходов, и данные публикуются в обезличенном виде. Однако, депутат из фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов поделился информацией о своих доходах за 2024 год, которые составили 5,96 миллионов рублей, а также о доходах и собственности своей супруги.
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