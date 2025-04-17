Захарова жестко пригрозила Германии по поводу поддержки Украины

Россия расценит все будущие удары немецкими ракетами Taurus, которые осуществят ВСУ по ее территории, как прямое участие Германии на стороне Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины», — сообщила Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости. Ранее новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что страна может поставить на Украину новые Taurus.
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