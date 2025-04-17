Захарова жестко пригрозила Германии по поводу поддержки Украины

Захарова: удары Taurus ВСУ по России будут означать прямое участие Германии
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Захарова предупредила Германию
Захарова предупредила Германию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия расценит все будущие удары немецкими ракетами Taurus, которые осуществят ВСУ по ее территории, как прямое участие Германии на стороне Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины», — сообщила Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости. Ранее новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что страна может поставить на Украину новые Taurus.

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Россия расценит все будущие удары немецкими ракетами Taurus, которые осуществят ВСУ по ее территории, как прямое участие Германии на стороне Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины», — сообщила Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости. Ранее новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что страна может поставить на Украину новые Taurus.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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