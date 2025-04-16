16 апреля 2025

В ХМАО врачи удалили гигантскую опухоль у девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги из Нижневартовска спасли 21-летнюю пациентку
Хирурги из Нижневартовска спасли 21-летнюю пациентку Фото:

Специалисты Нижневартовского перинатального центра удалили гигантскую кистому у 21-летней пациентки. Об этом сообщает страница медучреждения в соцсети «Вконтакте».

«По направлению врачебной комиссии на плановое оперативное лечение в гинекологическое отделение Нижневартовского перинатального центра поступила 21-летняя пациентка. У девушки диагностировали кистому правого яичника гигантских размеров», — сообщается на странице.

Размеры кистомы достигали 30 сантиметров. Хирурги удалили образование и сохранили пациентке яичник. Уже на шестые сутки югорчанку выписали под наблюдение участкового акушера-гинеколога.

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Специалисты Нижневартовского перинатального центра удалили гигантскую кистому у 21-летней пациентки. Об этом сообщает страница медучреждения в соцсети «Вконтакте». «По направлению врачебной комиссии на плановое оперативное лечение в гинекологическое отделение Нижневартовского перинатального центра поступила 21-летняя пациентка. У девушки диагностировали кистому правого яичника гигантских размеров», — сообщается на странице. Размеры кистомы достигали 30 сантиметров. Хирурги удалили образование и сохранили пациентке яичник. Уже на шестые сутки югорчанку выписали под наблюдение участкового акушера-гинеколога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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