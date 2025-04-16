В ХМАО врачи удалили гигантскую опухоль у девушки

Специалисты Нижневартовского перинатального центра удалили гигантскую кистому у 21-летней пациентки. Об этом сообщает страница медучреждения в соцсети «Вконтакте».
«По направлению врачебной комиссии на плановое оперативное лечение в гинекологическое отделение Нижневартовского перинатального центра поступила 21-летняя пациентка. У девушки диагностировали кистому правого яичника гигантских размеров», — сообщается на странице.
Размеры кистомы достигали 30 сантиметров. Хирурги удалили образование и сохранили пациентке яичник. Уже на шестые сутки югорчанку выписали под наблюдение участкового акушера-гинеколога.
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