В Тюмени перекроют трассу на Екатеринбург

В Тюмени ночью 18 апреля в районе Дударева перекроют участок трассы до Екатеринбурга. Движение ограничат из-за монтажа пролета надземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В связи с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода на 320-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень будет закрыто движения транспорта с 01:00 до 02:00 18 апреля 2025 года. В месте ограничения движения будут установлены временные дорожные знаки и дорожные ограждения», — сообщили в пресс-службе.
На дороге будут работать два патруля ДПС. Водителей просят быть внимательнее и сбавлять скорость.
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