В Тюмени перекроют трассу на Екатеринбург

В Тюмени возле Дударева перекроют участок трассы до Екатеринбурга
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Трасса будет перекрыта из-за монтажа пролета надземного перехода
Трасса будет перекрыта из-за монтажа пролета надземного перехода Фото:

В Тюмени ночью 18 апреля в районе Дударева перекроют участок трассы до Екатеринбурга. Движение ограничат из-за монтажа пролета надземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В связи с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода на 320-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень будет закрыто движения транспорта с 01:00 до 02:00 18 апреля 2025 года. В месте ограничения движения будут установлены временные дорожные знаки и дорожные ограждения», — сообщили в пресс-службе.

На дороге будут работать два патруля ДПС. Водителей просят быть внимательнее и сбавлять скорость.

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В Тюмени ночью 18 апреля в районе Дударева перекроют участок трассы до Екатеринбурга. Движение ограничат из-за монтажа пролета надземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В связи с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода на 320-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень будет закрыто движения транспорта с 01:00 до 02:00 18 апреля 2025 года. В месте ограничения движения будут установлены временные дорожные знаки и дорожные ограждения», — сообщили в пресс-службе. На дороге будут работать два патруля ДПС. Водителей просят быть внимательнее и сбавлять скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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