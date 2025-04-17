Глава узбекской диаспоры Москвы призвал к экспансии в РФ

Глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России и заявил о необходимости замены русской культуры узбекской. Об этом Исмаилов рассказал в одном из интервью.
«Бахром Исмаилов ... заявил в ходе интервью, что узбеки должны провести „экспансию“. По его словам, им предстоит стать третьим по численности народом России, заселив ее огромные территории», — пишет telegram-канал Readovka.
Кроме того, Исмаилов отметил, что узбеки должны проводить такую же экспансию по всему миру. Глава диаспоры подчеркнул демографический потенциал Узбекистана: по его словам, в будущем население страны сможет достичь 100 миллионов человек, что позволит заселить мир узбеками.
Исмаилов также рассказал о своей юридической деятельности в России. Он отметил, что его бизнес является одним из лидеров по оказанию миграционных услуг, в том числе по вопросам получения российского гражданства, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).
Ранее в России разгорелся международный конфликт, связанный с гражданами Киргизии. В Москве киргизский предприниматель ограничил доступ россиян в принадлежащую ему баню, разрешив посещение только своим соотечественникам. Такое решение вызвало недовольство местных жителей, которые обратились за помощью к полиции. Правоохранители задержали иностранных граждан, оказавшихся на месте происшествия. Ситуация привлекла внимание МИД Киргизии, представители которого направили российской стороне соответствующие запросы. Подробности — в материале URA.RU.
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