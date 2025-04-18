Метеорный дождь 22 апреля 2025: где и когда смотреть первый весенний звездопад

Метеорный поток Лириды — первый весенний звездный дождь. Свое название он получил из-за того, что его метеоры кажутся вылетающими из созвездия Лиры. В 2025 году пик действия метеорного потока Лириды произойдет 22 апреля. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что такое метеорный дождь и как его можно увидеть.
Что такое метеорный дождь?
«Метеорный дождь — это больше астрономическое, чем астрологическое явление, когда на ночном небе наблюдается увеличение количества метеоров. Смотря на них, кажется, что они исходят от одной точки», — рассказал астролог Борис Зак.
По его словам, метеорные дожди возникают, когда Земля проходит через область пространства, заполненную обломками кометы или астероида. Эти обломки, называемые метеороидами, представляют собой небольшие частицы пыли и льда, оставленные кометой или астероидом на своей орбите. Когда Земля пересекает эту область, метеороиды входят в атмосферу Земли на высокой скорости (от 11 до 72 км/с ).
«Трение о воздух нагревает метеороиды до высоких температур, заставляя их испаряться и ионизировать окружающий газ. Этот процесс создает яркую полосу света, которую мы видим, как метеор», — рассказал эксперт.
Метеорный поток 22 апреля: история и особенности Лириды
Лириды — один из самых старых метеорных потоков, и люди наблюдают их уже более 2500 лет. Наиболее раннее известное упоминание о Лиридах обнаружено в китайских источниках. Там говорится, что весной 687 года до нашей эры «звезды падали дождем».
Еще один массивный метеорный поток был зафиксирован в 1803 году на восточном побережье Соединенных Штатов. Тогда в течение часа количество видимых метеоров достигло 700, сообщили на сайте Московского планетария.
Позже активность Лирид заметно снизилась, однако иногда наблюдаются всплески, которые вновь привлекают внимание специалистов. Так, в 1922 году Лириды поразили астрономов мощным звездным дождем с интенсивностью около 1800 метеоров в час.
В 1982 году эксперты увидели до 100 метеоров в час, а последний крупный звездопад зафиксировали в 1985 году. Тогда число метеоров достигло 200 в час. Причины нерегулярных вспышек активности Лирид пока остаются не ясными для науки. По прогнозам Международной метеорной организации в апреле 2025 года ожидается до 18 метеоров в час.
Как лучше всего наблюдать звездопад
Увидеть звездопад можно из любой точки мира, однако при этом важно, чтобы небо было безоблачным. Для наблюдения метеоров Лирид не нужен телескоп или бинокль. Достаточно поднять голову к созвездию Лиры, чтобы увидеть пролетающие метеоры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки. Для уточнения, радиант — это область небесной сферы, которая кажется источником метеоров.
Место для наблюдения за метеорами в идеале должно быть удалено от городских огней, так как искусственное освещение снизит видимость. Может понадобиться время для адаптации зрения темноте, так как полная чувствительность к слабому свету достигается примерно через 20–30 минут.
Наиболее активные периоды метеоритной активности часто приходятся на ранние утренние часы. В это время Земля движется навстречу потоку метеоров, что увеличивает их количество.
По данным Московского планетария, радиант достигает высоты над горизонтом после 22:30 мск и виден всю ночь. Высоко над горизонтом он поднимается около 5:00 мск, поэтому наблюдать звездопад лучше во второй половине ночи, под утро.
Опасен ли метеорный дождь
Метеорный дождь не представляет опасности для Земли. Не следует путать понятия метеорный и метеоритный дождь, отметил астролог. Метеорный поток состоит из метеоров и их космические частицы всего несколько сантиметров в диаметре.
Они полностью сгорают в атмосфере и не долетают до поверхности планеты. Метеоритный дождь состоит из метеоритов, части которых могут достичь поверхности Земли. В этом случае в Земле образуется кратер.
Влияние метеорных потоков на Землю и людей
По словам астролога Бориса Зака, метеорные дожди не оказывают воздействия на людей. «Метеороиды сгорают в атмосфере на высоте десятков километров над поверхностью Земли. Так как это всего лишь пыль и лед, астрологического влияния на людей или события на планете они не оказывают», — объяснил эксперт.
Он отметил, что в целом период метеорного дождя Лириды приходится на период убывающей Луны. Это благоприятное время для того, чтобы подводить итоги, завершать дела, избавляться от ненужного и отжившего как в вещах, так и в отношениях. Астролог посоветовал в этот период снизить активность и готовиться к майским праздникам.
Интересные факты о метеорном потоке Лириды
- Метеоры отличаются друг от друга не только яркостью и скоростью, но и цветом. Это зависит от того, какие металлы входят в состав попавшего в атмосферу метеороида;
- Метеорный поток иногда бывает очень активен: в 1803, 1922, 1945, 1982 и 1985 годах Лириды производили до 100 метеоров в час на пике;
- Материнским телом Лирид считают комету Тэтчер, которую открыли в 1861 году;
- Иногда Лириды производят довольно яркие болиды, которые создают сильные световые вспышки;
- Лирид лучше всего виден в Северном полушарии.
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