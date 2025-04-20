Симоньян рассказала о родственниках, которым перерезали горло за веру

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что родителям ее бабушки перерезали горло за веру во время геноцида армян в Османской империи. Об этом рассказала сама Симоньян в программе «Судьба человека».
«Моя бабушка пережила геноцид армян в Османской империи. Это были люди, которые были убиты за свою веру. Ее родители погибли за свою веру на ее глазах — им перерезали горло», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы, трансляция которой велась на телеканале «Россия 1». Она добавила, что именно бабушка ее научила молиться.
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