Симоньян рассказала о родственниках, которым перерезали горло за веру

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Симоньян рассказала о геноциде, который пережила ее бабушка
Симоньян рассказала о геноциде, который пережила ее бабушка Фото:

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что родителям ее бабушки перерезали горло за веру во время геноцида армян в Османской империи. Об этом рассказала сама Симоньян в программе «Судьба человека».

«Моя бабушка пережила геноцид армян в Османской империи. Это были люди, которые были убиты за свою веру. Ее родители погибли за свою веру на ее глазах — им перерезали горло», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы, трансляция которой велась на телеканале «Россия 1». Она добавила, что именно бабушка ее научила молиться.

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Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что родителям ее бабушки перерезали горло за веру во время геноцида армян в Османской империи. Об этом рассказала сама Симоньян в программе «Судьба человека». «Моя бабушка пережила геноцид армян в Османской империи. Это были люди, которые были убиты за свою веру. Ее родители погибли за свою веру на ее глазах — им перерезали горло», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы, трансляция которой велась на телеканале «Россия 1». Она добавила, что именно бабушка ее научила молиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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