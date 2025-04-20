20 апреля 2025
19 апреля 2025

В Новом Уренгое прокуроры выявили многочисленные недостатки при уборке дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура следит за ремонтом дорог в ЯНАО
Прокуратура следит за ремонтом дорог в ЯНАО Фото:

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) провела проверку состояния дорог. Прокурор города Александр Строгалев направил подрядчикам представления с требованиями устранить выявленные недостатки и привести дороги в соответствие с законодательством, сообщили в окружной прокуратуре. 

«Проверка прокуратуры выявила серьезные проблемы с состоянием дорог в Новом Уренгое, что может негативно сказываться на безопасности дорожного движения. Подрядчики обязаны оперативно устранить нарушения, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов», — сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

В ходе надзорных мероприятий на улицах Молодежная, Надымская и Железнодорожная были выявлены нарушения состояния дорог. Прокурор города внес представления подрядчикам. Дороги должны привести в надлежащий вид, соответсвующий требованиям безопасности дорожного движения.

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Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) провела проверку состояния дорог. Прокурор города Александр Строгалев направил подрядчикам представления с требованиями устранить выявленные недостатки и привести дороги в соответствие с законодательством, сообщили в окружной прокуратуре.  «Проверка прокуратуры выявила серьезные проблемы с состоянием дорог в Новом Уренгое, что может негативно сказываться на безопасности дорожного движения. Подрядчики обязаны оперативно устранить нарушения, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов», — сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. В ходе надзорных мероприятий на улицах Молодежная, Надымская и Железнодорожная были выявлены нарушения состояния дорог. Прокурор города внес представления подрядчикам. Дороги должны привести в надлежащий вид, соответсвующий требованиям безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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