В Новом Уренгое прокуроры выявили многочисленные недостатки при уборке дорог

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) провела проверку состояния дорог. Прокурор города Александр Строгалев направил подрядчикам представления с требованиями устранить выявленные недостатки и привести дороги в соответствие с законодательством, сообщили в окружной прокуратуре.
«Проверка прокуратуры выявила серьезные проблемы с состоянием дорог в Новом Уренгое, что может негативно сказываться на безопасности дорожного движения. Подрядчики обязаны оперативно устранить нарушения, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов», — сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
В ходе надзорных мероприятий на улицах Молодежная, Надымская и Железнодорожная были выявлены нарушения состояния дорог. Прокурор города внес представления подрядчикам. Дороги должны привести в надлежащий вид, соответсвующий требованиям безопасности дорожного движения.
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