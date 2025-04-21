21 апреля 2025

Губернатор ХМАО Кухарук призвал югорчан голосовать за проекты по благоустройству

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре стартовало голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
В Югре стартовало голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Фото:

В Югре заявки на участие в программу по формированию комфортной городской среды заявки подали 15 муниципалитетов. Глава региона Руслан Кухарук предложил принять участие участие в голосовании во отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году Югра представлена 52 общественными территориями из 15 муниципальных образований. Призываю жителей принять участие в голосовании и определить судьбу проекта, который будет предусмотрен в государственных и муниципальных программах и реализован в следующем году», — обратился губернатор к землякам.

Голосование за проекты по благоустройству, которые могут быть реализованы в рамках государственных и муниципальных программ, стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Отдать свой голос можно на цифровой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

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В Югре заявки на участие в программу по формированию комфортной городской среды заявки подали 15 муниципалитетов. Глава региона Руслан Кухарук предложил принять участие участие в голосовании во отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «В этом году Югра представлена 52 общественными территориями из 15 муниципальных образований. Призываю жителей принять участие в голосовании и определить судьбу проекта, который будет предусмотрен в государственных и муниципальных программах и реализован в следующем году», — обратился губернатор к землякам. Голосование за проекты по благоустройству, которые могут быть реализованы в рамках государственных и муниципальных программ, стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Отдать свой голос можно на цифровой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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