Губернатор ХМАО Кухарук призвал югорчан голосовать за проекты по благоустройству

В Югре заявки на участие в программу по формированию комфортной городской среды заявки подали 15 муниципалитетов. Глава региона Руслан Кухарук предложил принять участие участие в голосовании во отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«В этом году Югра представлена 52 общественными территориями из 15 муниципальных образований. Призываю жителей принять участие в голосовании и определить судьбу проекта, который будет предусмотрен в государственных и муниципальных программах и реализован в следующем году», — обратился губернатор к землякам.
Голосование за проекты по благоустройству, которые могут быть реализованы в рамках государственных и муниципальных программ, стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Отдать свой голос можно на цифровой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
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