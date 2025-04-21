В Петербурге полицейских метрополитена подозревают в получении взяток от мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года получали взятки за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений. Собранные оперативниками материалы уже направлены в следственные органы. В настоящее время по данному факту принято процессуальное решение. При подтверждении вины подозреваемые будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, предусмотренное законом. Следственные органы продолжают работу по данному делу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.