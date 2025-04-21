21 апреля 2025
19 апреля 2025

Петербургские полицейские брали взятки с мигрантов в метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские получали взятки за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений
Полицейские получали взятки за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений Фото:

В Петербурге полицейских метрополитена подозревают в получении взяток от мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года получали взятки за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений. Собранные оперативниками материалы уже направлены в следственные органы. В настоящее время по данному факту принято процессуальное решение. При подтверждении вины подозреваемые будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, предусмотренное законом. Следственные органы продолжают работу по данному делу.

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В Петербурге полицейских метрополитена подозревают в получении взяток от мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года получали взятки за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений. Собранные оперативниками материалы уже направлены в следственные органы. В настоящее время по данному факту принято процессуальное решение. При подтверждении вины подозреваемые будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, предусмотренное законом. Следственные органы продолжают работу по данному делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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