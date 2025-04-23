Путин наградил виртуоза Мацуева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пианист Мацуев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»
Пианист Мацуев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Музыкант Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награде подписал президент России Владимир Путин. 

«За вклад и развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность <...> наградить Мацуева Дениса Леонидовича», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативных актов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкант Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награде подписал президент России Владимир Путин.  «За вклад и развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность <...> наградить Мацуева Дениса Леонидовича», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативных актов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...