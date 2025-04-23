Путин наградил виртуоза Мацуева

Пианист Мацуев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»
Музыкант Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награде подписал президент России Владимир Путин.
«За вклад и развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность <...> наградить Мацуева Дениса Леонидовича», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативных актов.
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