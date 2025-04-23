МЧС рассказали, что на парковке в Москва-Сити горит авто

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Москвы на парковке загорелось авто
В центре Москвы на парковке загорелось авто Фото:

На подземной парковке административного здания в деловом центре «Москва-Сити» загорелся автомобиль. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

«Столичные огнеборцы реагируют на возгорание в центре города», — заявили представители МЧС РФ. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Специалисты принимают меры по локализации и ликвидации возгорания. О пострадавших и причинах возгорания информации пока не поступало.

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На подземной парковке административного здания в деловом центре «Москва-Сити» загорелся автомобиль. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве. «Столичные огнеборцы реагируют на возгорание в центре города», — заявили представители МЧС РФ. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты принимают меры по локализации и ликвидации возгорания. О пострадавших и причинах возгорания информации пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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