МЧС рассказали, что на парковке в Москва-Сити горит авто

В центре Москвы на парковке загорелось авто
На подземной парковке административного здания в деловом центре «Москва-Сити» загорелся автомобиль. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.
«Столичные огнеборцы реагируют на возгорание в центре города», — заявили представители МЧС РФ. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Специалисты принимают меры по локализации и ликвидации возгорания. О пострадавших и причинах возгорания информации пока не поступало.
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