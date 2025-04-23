В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели: Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зураб Церетели умер от остановки сердца
Зураб Церетели умер от остановки сердца Фото:

В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели. Он умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. Церетели был автором более пяти тысяч произведений: памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве, мемориального комплекса на Поклонной горе и других проектов. Подробнее о том, как прошло прощание с Зурабом Церетели — в фоторепортаже URA.RU.

Церемония прощания с Зурабом Церетели состоялась в храме Христа Спасителя. В 1990-х годах он возглавлял все скульптурные и художественные работы по восстановлению главного кафедрального собора Москвы.

В память о художнике венки были направлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, администрацией президента, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, а также депутатами и сенаторами.

После завершения церемонии прощания тело Зураба Церетели будет отправлено в Тбилиси. 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, состоятся гражданские панихиды. Похоронят Зураба Церетели 27 апреля на территории Дидубийского пантеона в Тбилиси, рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили, ушедшей из жизни в 1998 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели. Он умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. Церетели был автором более пяти тысяч произведений: памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве, мемориального комплекса на Поклонной горе и других проектов. Подробнее о том, как прошло прощание с Зурабом Церетели — в фоторепортаже URA.RU. Церемония прощания с Зурабом Церетели состоялась в храме Христа Спасителя. В 1990-х годах он возглавлял все скульптурные и художественные работы по восстановлению главного кафедрального собора Москвы. В память о художнике венки были направлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, администрацией президента, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, а также депутатами и сенаторами. После завершения церемонии прощания тело Зураба Церетели будет отправлено в Тбилиси. 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, состоятся гражданские панихиды. Похоронят Зураба Церетели 27 апреля на территории Дидубийского пантеона в Тбилиси, рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили, ушедшей из жизни в 1998 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...