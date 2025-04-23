В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели: Фоторепортаж

В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели. Он умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. Церетели был автором более пяти тысяч произведений: памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве, мемориального комплекса на Поклонной горе и других проектов. Подробнее о том, как прошло прощание с Зурабом Церетели — в фоторепортаже URA.RU.
Церемония прощания с Зурабом Церетели состоялась в храме Христа Спасителя. В 1990-х годах он возглавлял все скульптурные и художественные работы по восстановлению главного кафедрального собора Москвы.
В память о художнике венки были направлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, администрацией президента, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, а также депутатами и сенаторами.
После завершения церемонии прощания тело Зураба Церетели будет отправлено в Тбилиси. 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, состоятся гражданские панихиды. Похоронят Зураба Церетели 27 апреля на территории Дидубийского пантеона в Тбилиси, рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили, ушедшей из жизни в 1998 году.
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