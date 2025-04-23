23 апреля 2025

Экс-директору депдорхоза ХМАО прочат новую должность. Инсайд

Экс-глава депрдорхоза ХМАО Фомагин возглавит «Сибпромстрой»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-директор депдорхоза ХМАО Валерий Фомагин возглавит «Сибпромстрой»
Экс-директор депдорхоза ХМАО Валерий Фомагин возглавит «Сибпромстрой» Фото:

Экс-директору департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерию Фомагину прочат новую должность. По данным источников URA.RU, он возглавит крупнейший строительный холдинг округа — компанию «Сибпромстрой», принадлежащую бизнесменам Николаю Сторожуку и Владимиру Кожаеву.

«Говорят, что гендиректор Андрей Сурлевич уходит на пенсию. На его место ждут Фомагина», — сообщает инсайдер.

Редакция не располагает актуальным номером телефона Фомагина, оперативно получить его комментарий не удалось. Источники, близкие к компании, подтверждают информацию. «Смена руководства еще не произошла, но на эту позицию придет Фомагин», — уточнил собеседник агентства.

Фомагин возглавлял депдорхоз с 2016 по 2018 год, затем руководил одной из крупнейших югорских дорожных компаний «Северавтодор». Затем он работал вице-мэром Сургута, ушел по семейным обстоятельствам, потом неожиданно вернулся на позицию советника экс-главы Андрея Филатова. Последние два года Фомагин проработал в дочерних предприятиях «Сибпромстроя», занимающихся концессиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-директору департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерию Фомагину прочат новую должность. По данным источников URA.RU, он возглавит крупнейший строительный холдинг округа — компанию «Сибпромстрой», принадлежащую бизнесменам Николаю Сторожуку и Владимиру Кожаеву. «Говорят, что гендиректор Андрей Сурлевич уходит на пенсию. На его место ждут Фомагина», — сообщает инсайдер. Редакция не располагает актуальным номером телефона Фомагина, оперативно получить его комментарий не удалось. Источники, близкие к компании, подтверждают информацию. «Смена руководства еще не произошла, но на эту позицию придет Фомагин», — уточнил собеседник агентства. Фомагин возглавлял депдорхоз с 2016 по 2018 год, затем руководил одной из крупнейших югорских дорожных компаний «Северавтодор». Затем он работал вице-мэром Сургута, ушел по семейным обстоятельствам, потом неожиданно вернулся на позицию советника экс-главы Андрея Филатова. Последние два года Фомагин проработал в дочерних предприятиях «Сибпромстроя», занимающихся концессиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...