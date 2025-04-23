Экс-директору департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерию Фомагину прочат новую должность. По данным источников URA.RU, он возглавит крупнейший строительный холдинг округа — компанию «Сибпромстрой», принадлежащую бизнесменам Николаю Сторожуку и Владимиру Кожаеву.
«Говорят, что гендиректор Андрей Сурлевич уходит на пенсию. На его место ждут Фомагина», — сообщает инсайдер.
Редакция не располагает актуальным номером телефона Фомагина, оперативно получить его комментарий не удалось. Источники, близкие к компании, подтверждают информацию. «Смена руководства еще не произошла, но на эту позицию придет Фомагин», — уточнил собеседник агентства.
Фомагин возглавлял депдорхоз с 2016 по 2018 год, затем руководил одной из крупнейших югорских дорожных компаний «Северавтодор». Затем он работал вице-мэром Сургута, ушел по семейным обстоятельствам, потом неожиданно вернулся на позицию советника экс-главы Андрея Филатова. Последние два года Фомагин проработал в дочерних предприятиях «Сибпромстроя», занимающихся концессиями.
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