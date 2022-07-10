Бывший зам получил место советника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте экс-заместителя главы Валерия Фомагина назначили на должность советника мэра. Информацию об этом разместили на официальной странице администрации Сургута в социальной сети «ВКонтакте».

«Валерий Фомагин занял пост советника Главы города Сургута. В Администрации Сургута Валерий Фомагин работал в качестве заместителя Главы, в том числе курировал департамент архитектуры и градостроительства. В 2022-м возглавил ООО „СПС Концессия № 1“. Занимался реализацией первого в округе концессионного соглашения по строительству автомобильной дороги, которое реализуется в городе Сургуте», — говорится в сообщении.

В 2021 году Валерий Фомагин неожиданно уволился из администрации Сургута. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами. Но некоторые связывали увольнение с амбициями на пост главы Нижневартоска.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-замглавы возвращается в мэрию Сургута. Для этого он уволился из строительной компании «Сибпромстрой».