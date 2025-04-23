Кухарук доложил депутатам о росте численности населения в ХМАО

Численность населения Югры составила 1 781 782 человека на 1 января 2025 года — за последний год показатель вырос на 22 тысячи югорчан. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на 44-м заседании окружной думы.
«На 1 января 2025 года численность населения автономного округа составила 1 781 782 человека. Нас стало больше на 22 тысячи человек, за счет как миграционного, так и, самое важное, естественного прироста. По нему округ занимает третью позицию среди регионов страны», — сообщил Кухарук.
Также глава округа отметил, что в 2024 году показатели рождаемости превысили показатели смертности в 1,7 раза. Рождаемость составила 18,7 тысяч человек, а смертность -11,3 тысяч человек. А ожидаемая продолжительность жизни в ХМАО составила более 76 лет, что почти на три с половиной года выше общероссийского показателя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!