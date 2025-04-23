23 апреля 2025

Кухарук доложил депутатам о росте численности населения в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Численность населения ХМАО составила 1 781 782 человека
Численность населения ХМАО составила 1 781 782 человека Фото:

Численность населения Югры составила 1 781 782 человека на 1 января 2025 года — за последний год показатель вырос на 22 тысячи югорчан. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на 44-м заседании окружной думы.

«На 1 января 2025 года численность населения автономного округа составила 1 781 782 человека. Нас стало больше на 22 тысячи человек, за счет как миграционного, так и, самое важное, естественного прироста. По нему округ занимает третью позицию среди регионов страны», — сообщил Кухарук.

Также глава округа отметил, что в 2024 году показатели рождаемости превысили показатели смертности в 1,7 раза. Рождаемость составила 18,7 тысяч человек, а смертность -11,3 тысяч человек. А ожидаемая продолжительность жизни в ХМАО составила более 76 лет, что почти на три с половиной года выше общероссийского показателя.

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Численность населения Югры составила 1 781 782 человека на 1 января 2025 года — за последний год показатель вырос на 22 тысячи югорчан. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на 44-м заседании окружной думы. «На 1 января 2025 года численность населения автономного округа составила 1 781 782 человека. Нас стало больше на 22 тысячи человек, за счет как миграционного, так и, самое важное, естественного прироста. По нему округ занимает третью позицию среди регионов страны», — сообщил Кухарук. Также глава округа отметил, что в 2024 году показатели рождаемости превысили показатели смертности в 1,7 раза. Рождаемость составила 18,7 тысяч человек, а смертность -11,3 тысяч человек. А ожидаемая продолжительность жизни в ХМАО составила более 76 лет, что почти на три с половиной года выше общероссийского показателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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