Кухарук отчитался о помощи Донбассу

За два года власти ХМАО восстановили около двухсот жилых домов, более десятка детских садов и школ на территории подшефной Макеевки Донецкой народной республики. О результатах специального инфраструктурного проекта губернатор округа Руслан Кухарук сообщил в отчете за 2024 год.
«За время реализации проекта (2022–2024 годы) при поддержке автономного округа восстановлено и отремонтировано 198 многоквартирных жилых домов, 15 детских садов, 14 школ. Заменено более пяти километров аварийных сетей, приобретено и передано 267 единиц техники и оборудования», — рассказал Кухарук.
Также югорское правительство проконтролировало ремонт трассы «Макеевка — Ясиноватая» и мостового перехода через канал «Северский Донец — Донбасс». В 2024 году власти округа начали восстанавливать и городской дворец детского и юношеского творчества.
Кроме того, под контролем Кухарука более трех с половиной тысяч детей из Макеевки отдохнули в Анапе и Геленджике. Отдых был организован и в некоторых муниципалитетах ХМАО.
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