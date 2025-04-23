23 апреля 2025

Кухарук отчитался о помощи Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2022-2024 годы власти ХМАО восстановили 198 жилых домов, 15 детсадов и 14 школ в Макеевке
За 2022-2024 годы власти ХМАО восстановили 198 жилых домов, 15 детсадов и 14 школ в Макеевке Фото:

За два года власти ХМАО восстановили около двухсот жилых домов, более десятка детских садов и школ на территории подшефной Макеевки Донецкой народной республики. О результатах специального инфраструктурного проекта губернатор округа Руслан Кухарук сообщил в отчете за 2024 год.

«За время реализации проекта (2022–2024 годы) при поддержке автономного округа восстановлено и отремонтировано 198 многоквартирных жилых домов, 15 детских садов, 14 школ. Заменено более пяти километров аварийных сетей, приобретено и передано 267 единиц техники и оборудования», — рассказал Кухарук.

Также югорское правительство проконтролировало ремонт трассы «Макеевка — Ясиноватая» и мостового перехода через канал «Северский Донец — Донбасс». В 2024 году власти округа начали восстанавливать и городской дворец детского и юношеского творчества.

Кроме того, под контролем Кухарука более трех с половиной тысяч детей из Макеевки отдохнули в Анапе и Геленджике. Отдых был организован и в некоторых муниципалитетах ХМАО.

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За два года власти ХМАО восстановили около двухсот жилых домов, более десятка детских садов и школ на территории подшефной Макеевки Донецкой народной республики. О результатах специального инфраструктурного проекта губернатор округа Руслан Кухарук сообщил в отчете за 2024 год. «За время реализации проекта (2022–2024 годы) при поддержке автономного округа восстановлено и отремонтировано 198 многоквартирных жилых домов, 15 детских садов, 14 школ. Заменено более пяти километров аварийных сетей, приобретено и передано 267 единиц техники и оборудования», — рассказал Кухарук. Также югорское правительство проконтролировало ремонт трассы «Макеевка — Ясиноватая» и мостового перехода через канал «Северский Донец — Донбасс». В 2024 году власти округа начали восстанавливать и городской дворец детского и юношеского творчества. Кроме того, под контролем Кухарука более трех с половиной тысяч детей из Макеевки отдохнули в Анапе и Геленджике. Отдых был организован и в некоторых муниципалитетах ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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