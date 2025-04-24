В группировке «Север» рассказали об активной фазе операции по освобождению последнего курского села

Российские военные начали активную фазу операции по освобождению села Горналь — последнего населенного пункта в Курской области. Об этом сообщили представители группировки войск «Север».
«На Сумском направлении Северяне начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в Суджанском приграничье — села Горналь», — говорится в telegram-канале «Северный Ветер». По данным источника, штурмовые отряды уже вошли на территорию села и ведут ожесточенные бои с противником.
В группировке «Север» добавили, что командование ВСУ пыталось завести в Горналь несколько штурмовых групп на бронетехнике, однако в результате комплексного огневого удара личный состав, пикапы и бронетранспортеры М-113 были уничтожены.
Штурм Горналя и соседнего села Олешня в Курской области начался утром 8 апреля — это были последние населенные пункты региона, остававшиеся под контролем украинских военных. Вчера российские войска освободили важный опорный пункт ВСУ в регионе — Горнальский Свято-Николаевский монастырь.
Военный эксперт Олег Иванов отметил, что это значительно ослабило позиции украинских сил. Он отметил, что ВСУ не смогут удержать село Горналь, так как монастырь находится на возвышенности и хорошо простреливает территорию. С потерей монастыря ВСУ утратили шансы на сохранение своих позиций в регионе, передает RT.
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