Бойцы ВС РФ освободили от подразделений ВСУ в Курской области Горнальский Свято-Николаевский монастырь. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, полное освобождение российского региона от бойцов противника возможно уже к концу апреля. Ситуация в регионе, стратегическое значение Горналя и сроки освобождения Курской области — в материале URA.RU.
Обстановка в Курской области на 22 апреля
ВС РФ 19 апреля освободили хутор Олешня в Курской области. Тогда всего за сутки ВСУ потеряли свыше 165 боевиков, танк, боевую машину пехоты, несколько боевых бронированных машин, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, пару минометов, четыре установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы.
После, в честь Пасхи, президент России Владимир Путин, ввел перемирие на 30 часов. Оно действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. ВС РФ оставались на своих позициях, без осуществления продвижения на всей линии фронта, в полной готовности отражения ударов противника.
По истечению сроков введенного перемирия, ВС РФ продолжили продвигаться в зоне проведения СВО. Уже 22 числа военные освободили от ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области. Противник использовал здание как пункт управления артиллерией и дронами. Под контролем украинских войск осталось только село Горналь.
В монастыре в Курской области обнаружили иностранных наемников. В ходе радиоперехвата переговоров ВСУ на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, были зафиксированы сообщения на английском и испанском языках. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч солдат.
Согласно данным Дандыкина, освобождение монастыря российскими военными заняло около десяти дней, так как он располагался на высоте и имел надежные укрепления. «Российские подразделения сталкивались с определенными трудностями при проведении операции, так как монастырь в котором находились ВСУ был на высоте, что всегда дает преимущество противнику», — сообщил он во время беседы с URA.RU.
Чтобы удержать позиции в Курской области ВСУ перебросило более 300 расчетов БПЛА для поддержки пехоты. Также в лесах южнее населенного пункта ВС РФ сталкиваются с диверсантами сил специальных операций Украины.
Перед уходом ВСУ подорвали часть строений монастыря. Часть солдат ВСУ бежали в Сумскую область, пишет ТАСС.
Последний участок под контролем ВСУ — Горналь
Под контролем украинских войск осталось только село Горналь. По словам члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветерана спецподразделений полковник запаса Тимура Сыртланова, на небольшой территории Курской области находятся еще 500 солдат ВСУ. По его словам, противник цепляется за Горналь.
В самом монастыре, по данным Сыртланова, находилось до двух рот противника. В разговоре с aif.ru он охарактеризовал их как «разрозненные силы, которые не успели эвакуироваться».
В районе села Горналь продолжаются боевые действия с участием военнослужащих 22-го мотострелкового полка, входящего в состав 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Об этом сообщил начальник разведки данного полка с позывным Лавина в беседе с агентством РИА «Новости». Идет разведка боем и подавление огневых точек противника.
Значение Горналя
Контроль Горнальского монастыря осложнит снабжение противника и позволит ВС РФ продолжить наступление, уточнил Дандыкин. Он добавил, что освобождение монастыря позволило ВС РФ выйти на территорию Сумской области, а также получить возможность контролировать ключевую транспортную артерию из Юнаковки до Сум.
Сроки освобождения
Сыртланов отметил, что освободят российский регион до майских праздников. Во время беседы с aif.ru он уточнил, что после полного выдавливания ВСУ из региона начнется «большая трудная работа» по восстановлению социальных объектов, объектов исторического культурного наследия и жилых домов.
По мнению российского политолога Сергея Маркова, которое он высказал в своем telegram-канале, освободят российский регион от ВСУ к 9 мая. Он отметил, что ВС РФ осталось провести зачистку лесов, окружающих населенных пунктов, уже отбитых у противника.
Освобождение монастыря в селе Горналь значительно ускорит процесс освобождения Курской области от подразделений ВСУ. По его словам, ВС РФ могут выдавить противника из населенного пункта в течении пары дней. Полное освобождение российского региона возможно уже к концу месяца, считает Дандыкин.
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