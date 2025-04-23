Кухарук озвучил сроки окончания строительства школ в Сургуте

Школы, строительство которых затянулось в Сургуте, планируют достроить в 2026-2027 году. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на 44-м заседании окружной думы.
«Стратегический план, который был выбран несколько лет назад по обновлению и появлению объектов образования по системе концессии (соглашению между государством и инвесторами — прим. URA.RU), дает сбой. Мы планируем расторгать концессионные соглашения и заключать прямые контракты с подрядчиками, которые завершат работы в 2026-2027 году», — заявил Кухарук.
Глава округа сообщил, что на данный момент из 10 запланированных школ построено только пять. Школа в микрорайоне 20А готова на 37%, школа в микрорайоне 5А всего на 8%. Также не были возведены школы в микрорайонах 30А, 38 и 24.
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