23 апреля 2025

Кухарук озвучил сроки окончания строительства школ в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы планируют достроить в 2026-2027 году
Школы планируют достроить в 2026-2027 году Фото:

Школы, строительство которых затянулось в Сургуте, планируют достроить в 2026-2027 году. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на 44-м заседании окружной думы.

«Стратегический план, который был выбран несколько лет назад по обновлению и появлению объектов образования по системе концессии (соглашению между государством и инвесторами — прим. URA.RU), дает сбой. Мы планируем расторгать концессионные соглашения и заключать прямые контракты с подрядчиками, которые завершат работы в 2026-2027 году», — заявил Кухарук.

Глава округа сообщил, что на данный момент из 10 запланированных школ построено только пять. Школа в микрорайоне 20А готова на 37%, школа в микрорайоне 5А всего на 8%. Также не были возведены школы в микрорайонах 30А, 38 и 24.

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Школы, строительство которых затянулось в Сургуте, планируют достроить в 2026-2027 году. Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на 44-м заседании окружной думы. «Стратегический план, который был выбран несколько лет назад по обновлению и появлению объектов образования по системе концессии (соглашению между государством и инвесторами — прим. URA.RU), дает сбой. Мы планируем расторгать концессионные соглашения и заключать прямые контракты с подрядчиками, которые завершат работы в 2026-2027 году», — заявил Кухарук. Глава округа сообщил, что на данный момент из 10 запланированных школ построено только пять. Школа в микрорайоне 20А готова на 37%, школа в микрорайоне 5А всего на 8%. Также не были возведены школы в микрорайонах 30А, 38 и 24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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