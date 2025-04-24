Мигранты готовили теракт на заводе в Нижегородской области

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Готовившие теракт мигранты задержаны
Готовившие теракт мигранты задержаны Фото:

В Нижегородской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии. Об этом сообщили в ФСБ.

Теракт готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию Украины. Преступники планировали атаковать завод с помощью дронов. Они пытались оказать вооруженное сопротивление и сейчас нейтрализованы, сообщили в службе.

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В Нижегородской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии. Об этом сообщили в ФСБ. Теракт готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию Украины. Преступники планировали атаковать завод с помощью дронов. Они пытались оказать вооруженное сопротивление и сейчас нейтрализованы, сообщили в службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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