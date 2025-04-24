Мигранты готовили теракт на заводе в Нижегородской области

Готовившие теракт мигранты задержаны
В Нижегородской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии. Об этом сообщили в ФСБ.
Теракт готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию Украины. Преступники планировали атаковать завод с помощью дронов. Они пытались оказать вооруженное сопротивление и сейчас нейтрализованы, сообщили в службе.
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