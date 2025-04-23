В ХМАО вдвое выросла стоимость выпускного бала для старшеклассников

В Югре годом ранее средний чек выпускного составлял 25-30 тысяч. В нынешнем сезоне родителям придется едва ли не вдвое увеличить бюджет на последний школьный праздник, выяснило URA.RU.
«Цены просто космические. Ведущий на 4 часа — 70 тысяч рублей, на один-два часа никто не соглашается, банкет — 4,5 тысячи с человека», — делится с агентством мама выпускницы в ХМАО. Годом ранее средний чек на услуги ведущего в ХМАО в крупных городах региона составлял 25-30 тысяч рублей, а посиделки обходились в 2,5-3 тысячи рублей на человека без спиртного. Если стоимость услуги тамады, видеографа, фотографа, делится на весь класс, также, как и сумма на подарок учителю, то на ресторан придется потратиться в зависимости от того, сколько членов семьи отправятся с ребенком, как правило, плюсом идет мама и папа.
Значительная сумма от всех выпускных расходов идет на наряды для девушек и парней. Вечернее платье обойдется примерно от 6 тысяч рублей, купить самый простой костюм парню можно за 5 тысяч рублей, но надо добавить и рубашку. В минувшем году эти позиции по данным аналитиков «Авито» обошлись бы 4,7 и 3,5 тысяч рублей соответственно. Обувь в среднем обойдется 3-4 тысячи рублей, годом ранее — около 2,5 тысяч рублей.
«Лук для девушки в любом случае будет дороже: сюда добавляется стоимость макияжа и прически, это минимум 4 тысячи рублей, маникюр по случаю — от 2 тысяч рублей», — говорит бьюти-мастер Ирина Мухаматшина. Цены на материалы растут, в прошлом году услуги были процентов на 20 % дешевле. Впрочем, от салонных процедур можно и отказаться.
В среднем сегодня выпускной в ХМАО обходится в районе 40-50 тысяч рублей. Сумма может быть и значительно больше, здесь все зависит от фантазий, желаний и возможностей страшеклассника, мам-пап и родительского комитета. Но можно и сэкономить. Например, отказавшись от выпускного альбома, он стоит сейчас 4-5 тысяч рублей. Ресторан вполне может заменить турбаза — домик на 30-40 человек обойдется в ХМАО в среднем 15 тысяч рублей на всю компанию, а вместо блюд от шеф-поваров можно самим приготовить шашлык и нехитрые салаты.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО цена аренды домиков на популярных базах отдыха к майским праздникам подрастет на 20 %. Жители региона активно бронируют даты с 1 — 4 и с 8-11 мая.
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