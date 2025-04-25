За осужденным по делу «Норд-Оста» будут следить восемь лет

Алихан Межиев (внесен в список террористов и экстремистов), который был осужден по делу о содействии захвату заложников террористами в Театральном центре на Дубровке, а также по обвинению в подрыве автомобиля у ресторана McDonald's на юго-западе Москвы, после отбытия 22 лет в колонии освобожден. Теперь, по решению суда, в отношении него установлен административный надзор сроком на восемь лет.
«Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения, Межиеву запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия», — изучили решение суда корреспонденты РИА Новости.
По данным RT, Межиев отсидел в колонии 22 года. Его считают пособником захватчиков театрального центра на Дубровке, напоминает телеканал 360.
В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».
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