За осужденным по делу «Норд-Оста» будут следить восемь лет

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Суд установил надзор за пособником захватчиков «Норд-Оста»
Суд установил надзор за пособником захватчиков «Норд-Оста» Фото:

Алихан Межиев (внесен в список террористов и экстремистов), который был осужден по делу о содействии захвату заложников террористами в Театральном центре на Дубровке, а также по обвинению в подрыве автомобиля у ресторана McDonald's на юго-западе Москвы, после отбытия 22 лет в колонии освобожден. Теперь, по решению суда, в отношении него установлен административный надзор сроком на восемь лет. 

«Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения, Межиеву запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия», — изучили решение суда корреспонденты РИА Новости. 

По данным RT, Межиев отсидел в колонии 22 года. Его считают пособником захватчиков театрального центра на Дубровке, напоминает телеканал 360.

В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».

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Алихан Межиев (внесен в список террористов и экстремистов), который был осужден по делу о содействии захвату заложников террористами в Театральном центре на Дубровке, а также по обвинению в подрыве автомобиля у ресторана McDonald's на юго-западе Москвы, после отбытия 22 лет в колонии освобожден. Теперь, по решению суда, в отношении него установлен административный надзор сроком на восемь лет.  «Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения, Межиеву запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия», — изучили решение суда корреспонденты РИА Новости.  По данным RT, Межиев отсидел в колонии 22 года. Его считают пособником захватчиков театрального центра на Дубровке, напоминает телеканал 360. В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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