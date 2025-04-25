Автора «Еду в Магадан» Васю Обломова признали иноагентом

Музыкант Вася Обломов (настоящее имя — Василий Гончаров), известный как автор песни «Еду в Магадан», внесен в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минюст РФ.
«25 апреля 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гончаров...» — говорится в соответствующем перечне. Министерство утверждает, что музыкант публиковал недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, публично высказывался против специальной военной операции на Украине.
В настоящее время Обломов проживает за пределами Российской Федерации. В список иноагентов также попали В.В. Сливяк, Н.А. Смагин, К.А. Сусолкин, а также Д.А. Чернышев.
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