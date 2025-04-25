ФСБ добились наказания для коммунальщиков Златоуста, похитивших 7 млн рублей

Экс-начальник МБУ «Благоустройство» Сергей Фролов и экс-замначальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов (Челябинская область) осуждены за похищение свыше семи миллионов рублей, которые были направлены на размещение отходов ТБО. Выявлением преступления занимались сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Судебной инстанцией замдиректора МБУ „Благоустройство“ приговорен к трем годам лишения свободы, первый заместитель руководителя МКУ ЗГО „Управление жилищно-коммунального хозяйства“ — к четырем годам и шести месяцам, отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок два и пять лет соответственно», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ФСБ. Приговор в законную силу не вступил.
В пресс-службе ведомства уточнили, что преступления были выявлены в марте 2022 года. Двое мужчин из корыстных побуждений, умышленно и по предварительному сговору похитили у МБУ ЗГО «Благоустройство» бюджетные деньги, которые были выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти средства должны были транспортировать и размещать отходы ТБО, ущерб превысил семь миллионов рублей.
Нагаева и Горбунова задержали сотрудники УФСБ по региону в марте 2022 года. Им предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Горбунов и Фролов попали под следствие по другому делу уже в сентябре 2023 года. Их обвинили в краже металла с территории бывшего завода «Булат» на сумму 11 миллионов рублей. Горбунову присудили два с половиной года колонии, Фролов же отделался условкой.
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