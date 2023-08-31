Чиновника из Златоуста обвинили в краже металла

Чиновника мэрии Златоуста Горбунова обвинили в краже 500 тонн металла

Для Владимира Горбунова это уже третья уголовная статья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замначальника управления ЖКХ мэрии Златоуста (Челябинская область) Владимира Горбунова обвинили в хищении 500 тонн металла с территории бывшего завода «Булат». Вместе с ним на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник МБУ «Благоустройство» Сергей Фролов. В пресс-службе прокуратуры региона не стали называть фамилий, но сообщили, что уголовное дело уже направлено в суд.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Златоуста 48 и 52 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ („Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере“). Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, Горбунов с Фроловым с мая по сентябрь 2021 года привлекли рабочих, которые демонтировали 529 тонн металла с крыш производственных зданий, расположенных на улице «Площадь 3-го интернационала». При этом рабочие не знали о преступном умысле заказчиков. Все похищенное имущество Горбунов и Фролов сдали в пункт металлоприема. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету города в размере 11 млн руб.

Для Горбунова это уже второе уголовное дело. По первому его обвиняют в многомилионном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье на скамье подсудимых оказался экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» Антон Нагаев. По версии следствия, мужчины похитили не менее 5 млн рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядились по своему усмотрению. Кроме того, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Нагаев уже признался в содеянном. Горбунов вину не признает.