Во всех школах и колледжах России пройдут антитеррористические учения

Во всех школах и колледжах России 29-30 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом рассказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
«Запланировано проведение 29-30 апреля всероссийских учений по отработке комплексного сценария действий при возникновении нештатной ситуации на территории образовательных организаций», — передает слова Бугаева ТАСС. Он добавил, что мероприятия организует Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией.
Бугаев подчеркнул значимость этого мероприятия для объединения страны. В прошлом году в учениях участвовало более 90% педагогов и почти 90% образовательных учреждений.
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