Во всех школах и колледжах России пройдут антитеррористические учения

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В школах и колледжах пройдут антитеррористические учения
В школах и колледжах пройдут антитеррористические учения Фото:

Во всех школах и колледжах России 29-30 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом рассказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Запланировано проведение 29-30 апреля всероссийских учений по отработке комплексного сценария действий при возникновении нештатной ситуации на территории образовательных организаций», — передает слова Бугаева ТАСС. Он добавил, что мероприятия организует Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией.

Бугаев подчеркнул значимость этого мероприятия для объединения страны. В прошлом году в учениях участвовало более 90% педагогов и почти 90% образовательных учреждений.

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Во всех школах и колледжах России 29-30 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом рассказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. «Запланировано проведение 29-30 апреля всероссийских учений по отработке комплексного сценария действий при возникновении нештатной ситуации на территории образовательных организаций», — передает слова Бугаева ТАСС. Он добавил, что мероприятия организует Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. Бугаев подчеркнул значимость этого мероприятия для объединения страны. В прошлом году в учениях участвовало более 90% педагогов и почти 90% образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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