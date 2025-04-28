Киев увеличил обстрелы на фоне переговоров России и США

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ВСУ на четверть стали чаще атаковать гражданские объекты в России
ВСУ на четверть стали чаще атаковать гражданские объекты в России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На фоне переговоров России и США Украина стала чаще обстреливать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — говорится в докладе Мирошника. По его данным, число прилетов в этот период вырос до 300 в сутки или более двух тысяч в неделю. Это примерно на четверть больше, чем в январе и феврале. 

В последние месяцы наблюдается активизация российско-американского диалога. Делегации обеих стран провели ряд встреч и телефонных разговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Несколько дней назад прошли переговоры между  президентом РФ Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом. При этом США объявили, что текущая неделя будет решающей в вопросе переговоров. 

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На фоне переговоров России и США Украина стала чаще обстреливать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника. «Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — говорится в докладе Мирошника. По его данным, число прилетов в этот период вырос до 300 в сутки или более двух тысяч в неделю. Это примерно на четверть больше, чем в январе и феврале.  В последние месяцы наблюдается активизация российско-американского диалога. Делегации обеих стран провели ряд встреч и телефонных разговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Несколько дней назад прошли переговоры между  президентом РФ Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом. При этом США объявили, что текущая неделя будет решающей в вопросе переговоров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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