Киев увеличил обстрелы на фоне переговоров России и США

На фоне переговоров России и США Украина стала чаще обстреливать гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — говорится в докладе Мирошника. По его данным, число прилетов в этот период вырос до 300 в сутки или более двух тысяч в неделю. Это примерно на четверть больше, чем в январе и феврале.
В последние месяцы наблюдается активизация российско-американского диалога. Делегации обеих стран провели ряд встреч и телефонных разговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Несколько дней назад прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом. При этом США объявили, что текущая неделя будет решающей в вопросе переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.