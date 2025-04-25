Раскрыт итог переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа сблизили позиции стран по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Уиткофф обсудили возможность прямых переговоров РФ и Украины
Путин и Уиткофф обсудили возможность прямых переговоров РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — заявил Ушаков в ходе конфрец-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помощник президента добавил, что обсуждался вопрос о потенциальном возобновлении прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины.

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжались три часа. Конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен на разных уровнях и в максимально интенсивном формате, отметил Ушаков. 

Ранее переговоры между президентом России и специальным представителем США состоялись в Санкт-Петербурге. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

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Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — заявил Ушаков в ходе конфрец-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помощник президента добавил, что обсуждался вопрос о потенциальном возобновлении прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины. Переговоры Путина и Уиткоффа продолжались три часа. Конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен на разных уровнях и в максимально интенсивном формате, отметил Ушаков.  Ранее переговоры между президентом России и специальным представителем США состоялись в Санкт-Петербурге. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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