Врачи ХМАО спасли жизнь ветерану Великой Отечественной войны

В Ханты-Мансийске врачи спасли жизнь труженице тыла, 98-летней пациентке Евгении Кармазиной. Ей имплантировали три стенда для восстановления кровотока на поврежденном участке артерии, написал в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов.
«[Пациентка] поступила в приемное отделение с жалобами на боль в груди, шее и левой руке. Кардиологи провели осмотр и сразу приняли решение о проведении экстренной коронарографии. Было принято решение имплантировать сразу три стента, чтобы восстановить нормальный кровоток на протяженном участке артерий», — написал Паськов.
Сейчас пациентка идет на поправку и готовится к выписке. Евгения Кармазина в годы Великой Отечественной войны жила на Украине в 200 у километров от Киева и, будучи ребенком, работала в деревне.
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