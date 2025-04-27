27 апреля 2025

Врачи ХМАО спасли жизнь ветерану Великой Отечественной войны

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Врачи из Ханты-Мансийска спасли жизнь 98-летней пациентке
Врачи из Ханты-Мансийска спасли жизнь 98-летней пациентке Фото:

В Ханты-Мансийске врачи спасли жизнь труженице тыла, 98-летней пациентке Евгении Кармазиной. Ей имплантировали три стенда для восстановления кровотока на поврежденном участке артерии, написал в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов.

«[Пациентка] поступила в приемное отделение с жалобами на боль в груди, шее и левой руке. Кардиологи провели осмотр и сразу приняли решение о проведении экстренной коронарографии. Было принято решение имплантировать сразу три стента, чтобы восстановить нормальный кровоток на протяженном участке артерий», — написал Паськов.

Сейчас пациентка идет на поправку и готовится к выписке. Евгения Кармазина в годы Великой Отечественной войны жила на Украине в 200 у километров от Киева и, будучи ребенком, работала в деревне.

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В Ханты-Мансийске врачи спасли жизнь труженице тыла, 98-летней пациентке Евгении Кармазиной. Ей имплантировали три стенда для восстановления кровотока на поврежденном участке артерии, написал в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов. «[Пациентка] поступила в приемное отделение с жалобами на боль в груди, шее и левой руке. Кардиологи провели осмотр и сразу приняли решение о проведении экстренной коронарографии. Было принято решение имплантировать сразу три стента, чтобы восстановить нормальный кровоток на протяженном участке артерий», — написал Паськов. Сейчас пациентка идет на поправку и готовится к выписке. Евгения Кармазина в годы Великой Отечественной войны жила на Украине в 200 у километров от Киева и, будучи ребенком, работала в деревне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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