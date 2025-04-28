Екатеринбуржцы массово едут в путешествия по стране

Жители Екатеринбурга все чаще отдают предпочтение перелетам внутри страны, нежели зарубежным направлениям. Спрос на ранние июньские бронирования вырос на 65%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса для путешествий Ozon Travel.
В списке востребованных направлений: Калининград (спрос вырос в 1,9 раз по сравнению с 2024 годом), Москва (в 1,6 раз), Санкт-Петербург (в 1,6 раз), Минеральные Воды (в 1,6 раз) и Сочи с ростом в 1,5 раз. Аналитики отмечают, что средний чек на авиабилеты в Калининград вырос на 65% за год, в Санкт-Петербург — на 20%. А в Москву и Сочи, вероятно, удастся слетать по тем же ценам.
Что касается зарубежных направлений, екатеринбуржцы чаще планируют отпуск в Баку — на эти туры приходится более четверти всех билетов. Треть билетов жители приобрели в Ереван и Стамбул, кроме того, в топ вошли Бангкок и Бишкек.
Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Red Wings впервые запустит рейсы в Баку с 4 июня — дважды в неделю. С 11 апреля туда же три раза в неделю осуществляются полеты «Уральскими авиалиниями».
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