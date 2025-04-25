Авиакомпании обновили летнее расписание полетов, и теперь екатеринбуржцы могут спланировать летний отпуск, ориентируясь на вновь запустившиеся или совсем новые рейсы. Подробнее — в карточках URA.RU.
Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» с 14 апреля запустит два еженедельных рейса в Харбин (Китай), кроме того, увеличатся полеты в Пекин — до пяти раз в неделю. С 23 мая раз в день стартуют рейсы в Махачкалу. Самое большое количество полетов запланировано в Сочи — шесть рейсов в день.
«Мы изменили расписание рейсов по Стамбулу. Теперь он у нас утром вылетает раньше, а вечером из Стамбула вылетает позже. Это сделано для туристического потока, для тех, кто летит туда, и с точки зрения заселения в гостиницу, работы, это удобнее», — пояснила представитель авиакомпании Марианна Галагура. Улететь в Стамбул можно будет каждый день.
Туристам также будут доступны полеты в Калининград, Хабаровск, Владивосток, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. С 11 апреля уже запущены рейсы в Баку — три раза в неделю.
Авиакомпания Red Wings предстоящим летом начнет также летать в Баку по два раза в неделю с 4 июня. По четыре рейса в неделю появятся до Тбилиси, Батуми и Астаны.
Ранее URA.RU рассказывало, что новые рейсы в две экзотические страны пытаются запустить из Екатеринбурга. Речь идет о Малайзии и Иране, в данный момент сложности возникают на этапе дозаправки и посадки — их и пытаются решить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!