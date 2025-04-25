Куда лететь в отпуск из Екатеринбурга: программа рейсов. Фото

Рейсы в Харбин из Екатеринбурга появятся с 14 мая
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В российские города будет летать несколько рейсов в день
В российские города будет летать несколько рейсов в день Фото:

Авиакомпании обновили летнее расписание полетов, и теперь екатеринбуржцы могут спланировать летний отпуск, ориентируясь на вновь запустившиеся или совсем новые рейсы. Подробнее — в карточках URA.RU.

Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» с 14 апреля запустит два еженедельных рейса в Харбин (Китай), кроме того, увеличатся полеты в Пекин — до пяти раз в неделю. С 23 мая раз в день стартуют рейсы в Махачкалу. Самое большое количество полетов запланировано в Сочи — шесть рейсов в день.

«Мы изменили расписание рейсов по Стамбулу. Теперь он у нас утром вылетает раньше, а вечером из Стамбула вылетает позже. Это сделано для туристического потока, для тех, кто летит туда, и с точки зрения заселения в гостиницу, работы, это удобнее», — пояснила представитель авиакомпании Марианна Галагура. Улететь в Стамбул можно будет каждый день.

Туристам также будут доступны полеты в Калининград, Хабаровск, Владивосток, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. С 11 апреля уже запущены рейсы в Баку — три раза в неделю.

Авиакомпания Red Wings предстоящим летом начнет также летать в Баку по два раза в неделю с 4 июня. По четыре рейса в неделю появятся до Тбилиси, Батуми и Астаны.

Ранее URA.RU рассказывало, что новые рейсы в две экзотические страны пытаются запустить из Екатеринбурга. Речь идет о Малайзии и Иране, в данный момент сложности возникают на этапе дозаправки и посадки — их и пытаются решить. 

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Авиакомпании обновили летнее расписание полетов, и теперь екатеринбуржцы могут спланировать летний отпуск, ориентируясь на вновь запустившиеся или совсем новые рейсы. Подробнее — в карточках URA.RU. Так, авиакомпания « Уральские авиалинии» с 14 апреля запустит два еженедельных рейса в Харбин (Китай), кроме того, увеличатся полеты в Пекин — до пяти раз в неделю. С 23 мая раз в день стартуют рейсы в Махачкалу. Самое большое количество полетов запланировано в Сочи — шесть рейсов в день. « Мы изменили расписание рейсов по Стамбулу. Теперь он у нас утром вылетает раньше, а вечером из Стамбула вылетает позже. Это сделано для туристического потока, для тех, кто летит туда, и с точки зрения заселения в гостиницу, работы, это удобнее» , — пояснила представитель авиакомпании Марианна Галагура. Улететь в Стамбул можно будет каждый день. Туристам также будут доступны полеты в Калининград, Хабаровск, Владивосток, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. С 11 апреля уже запущены рейсы в Баку — три раза в неделю. Авиакомпания Red Wings предстоящим летом начнет также летать в Баку по два раза в неделю с 4 июня. По четыре рейса в неделю появятся до Тбилиси, Батуми и Астаны. Ранее URA.RU рассказывало, что новые рейсы в две экзотические страны пытаются запустить из Екатеринбурга. Речь идет о Малайзии и Иране, в данный момент сложности возникают на этапе дозаправки и посадки — их и пытаются решить. 
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