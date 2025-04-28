28 апреля 2025

Снег в конце апреля парализовал трассу М-5 в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области завалило снегом федеральную трассу
В Челябинской области завалило снегом федеральную трассу Фото:

В Челябинской области федеральную трассу М-5 «Урал» засыпало снегом. На некоторых участках образовалась гололедица, из-за чего грузовые машины не могут преодолеть подъемы, рассказали автолюбители.

«Между Усть-Катавом и Юрюзанью (подъем на горе) все стоят», — сообщил подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Другие пользователи пишут о сложностях в подъеме в хребет Уреньга под Златоустом.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводском районе Челябинской области временно прекращено движение на трассе М-5. Оно действует на отрезке от границы Республикой Башкортостан до Чебаркуля.

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В Челябинской области федеральную трассу М-5 «Урал» засыпало снегом. На некоторых участках образовалась гололедица, из-за чего грузовые машины не могут преодолеть подъемы, рассказали автолюбители. «Между Усть-Катавом и Юрюзанью (подъем на горе) все стоят», — сообщил подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Другие пользователи пишут о сложностях в подъеме в хребет Уреньга под Златоустом. В связи с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводском районе Челябинской области временно прекращено движение на трассе М-5. Оно действует на отрезке от границы Республикой Башкортостан до Чебаркуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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