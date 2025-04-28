В Челябинской области федеральную трассу М-5 «Урал» засыпало снегом. На некоторых участках образовалась гололедица, из-за чего грузовые машины не могут преодолеть подъемы, рассказали автолюбители.
«Между Усть-Катавом и Юрюзанью (подъем на горе) все стоят», — сообщил подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Другие пользователи пишут о сложностях в подъеме в хребет Уреньга под Златоустом.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводском районе Челябинской области временно прекращено движение на трассе М-5. Оно действует на отрезке от границы Республикой Башкортостан до Чебаркуля.
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