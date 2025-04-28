В Челябинской области закрыли трассу М-5

Движение на участке автодороги М-5 «Урал» в горнозаводском крае Челябинской области 29 апреля временно приостановлено из-за непогоды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«С полуночи 29 апреля вводится перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ с км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) по км 1799+000 (Чебаркуль). Это связано с наступлением неблагоприятных погодных условий», — рассказали в Упрдоре.
В регионе прогнозируют усиление ветра, метели, обильные снегопады, а в связи с этим — ограничение видимости.
Предполагается, что движение будет восстановлено в 08:00 по местному времени 29 апреля 2025 года. Однако данный срок может быть скорректирован. Ранее временно закрыли для движения участок федеральной трассы М-5 в республике Башкортостан. Движение предположительно запустят к 9 утра 29 апреля.
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