28 апреля 2025

В Челябинской области закрыли трассу М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу в Челябинской области закрыли из-за снегопада
Трассу в Челябинской области закрыли из-за снегопада Фото:

Движение на участке автодороги М-5 «Урал» в горнозаводском крае Челябинской области 29 апреля временно приостановлено из-за непогоды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«С полуночи 29 апреля вводится перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ с км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) по км 1799+000 (Чебаркуль). Это связано с наступлением неблагоприятных погодных условий», — рассказали в Упрдоре.

В регионе прогнозируют усиление ветра, метели, обильные снегопады, а в связи с этим — ограничение видимости.

Предполагается, что движение будет восстановлено в 08:00 по местному времени 29 апреля 2025 года. Однако данный срок может быть скорректирован. Ранее временно закрыли для движения участок федеральной трассы М-5 в республике Башкортостан. Движение предположительно запустят к 9 утра 29 апреля.

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Движение на участке автодороги М-5 «Урал» в горнозаводском крае Челябинской области 29 апреля временно приостановлено из-за непогоды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «С полуночи 29 апреля вводится перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ с км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) по км 1799+000 (Чебаркуль). Это связано с наступлением неблагоприятных погодных условий», — рассказали в Упрдоре. В регионе прогнозируют усиление ветра, метели, обильные снегопады, а в связи с этим — ограничение видимости. Предполагается, что движение будет восстановлено в 08:00 по местному времени 29 апреля 2025 года. Однако данный срок может быть скорректирован. Ранее временно закрыли для движения участок федеральной трассы М-5 в республике Башкортостан. Движение предположительно запустят к 9 утра 29 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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