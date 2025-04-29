В леса под Златоустом снова пришла зима. Фото

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Зимняя погода на Таганае установилась ненадолго
Зимняя погода на Таганае установилась ненадолго Фото:

В нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) снова пришла зима. Как сообщили в пресс-службе учреждения, никто такой погоды не ждал.

«Факт есть факт: зима опять вернулась на Таганай. Хотя, признаться, никто ее здесь уже не ждал», — заявили на Таганае.

По прогнозам, это возвращение будет недолгим. Теплеть начнет 30 апреля. На данный момент температура в Златоусте составляет минус три градуса с завыванием ветра и снежной бурей.

Разница в датах, когда были сделаны фотографии, составила всего сутки. Однако весну резко сменила зима
Разница в датах, когда были сделаны фотографии, составила всего сутки. Однако весну резко сменила зима
Фото:
На бывшей метеостанции так же снежно, как и в самом Златоусте
На бывшей метеостанции так же снежно, как и в самом Златоусте
Фото:

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В нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) снова пришла зима. Как сообщили в пресс-службе учреждения, никто такой погоды не ждал. «Факт есть факт: зима опять вернулась на Таганай. Хотя, признаться, никто ее здесь уже не ждал», — заявили на Таганае. По прогнозам, это возвращение будет недолгим. Теплеть начнет 30 апреля. На данный момент температура в Златоусте составляет минус три градуса с завыванием ветра и снежной бурей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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