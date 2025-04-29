Зимняя погода на Таганае установилась ненадолго
В нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) снова пришла зима. Как сообщили в пресс-службе учреждения, никто такой погоды не ждал.
«Факт есть факт: зима опять вернулась на Таганай. Хотя, признаться, никто ее здесь уже не ждал», — заявили на Таганае.
По прогнозам, это возвращение будет недолгим. Теплеть начнет 30 апреля. На данный момент температура в Златоусте составляет минус три градуса с завыванием ветра и снежной бурей.
Разница в датах, когда были сделаны фотографии, составила всего сутки. Однако весну резко сменила зима
На бывшей метеостанции так же снежно, как и в самом Златоусте
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!