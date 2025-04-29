Московский суд оштрафовал разработчика игры Warcraft

Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф американской компании Blizzard, создателю известной компьютерной игры Warcraft, за несоблюдение требований законодательства о распространении информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“», — рассказали в пресс-службе суда. В отношении компании вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 600 тысяч рублей.
Помимо этого, за аналогичное административное правонарушение были наложены штрафы в размере 600 тысяч рублей на нидерландскую игровую компанию My.Games Venture Capital LTD, швейцарскую фирму HorseMen Technologies SA, а также на крупнейшую онлайн-аукционную платформу Bidspirit. Об этом пишет «Царьград».
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