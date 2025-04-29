Московский суд оштрафовал разработчика игры Warcraft

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Американскую компанию Blizzard оштрафовали на 600 тысяч рублей
Американскую компанию Blizzard оштрафовали на 600 тысяч рублей Фото:

Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф американской компании Blizzard, создателю известной компьютерной игры Warcraft, за несоблюдение требований законодательства о распространении информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“», — рассказали в пресс-службе суда. В отношении компании вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Помимо этого, за аналогичное административное правонарушение были наложены штрафы в размере 600 тысяч рублей на нидерландскую игровую компанию My.Games Venture Capital LTD, швейцарскую фирму HorseMen Technologies SA, а также на крупнейшую онлайн-аукционную платформу Bidspirit. Об этом пишет «Царьград».

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Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф американской компании Blizzard, создателю известной компьютерной игры Warcraft, за несоблюдение требований законодательства о распространении информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“», — рассказали в пресс-службе суда. В отношении компании вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 600 тысяч рублей. Помимо этого, за аналогичное административное правонарушение были наложены штрафы в размере 600 тысяч рублей на нидерландскую игровую компанию My.Games Venture Capital LTD, швейцарскую фирму HorseMen Technologies SA, а также на крупнейшую онлайн-аукционную платформу Bidspirit. Об этом пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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