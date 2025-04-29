Лукашенко призвал не верить Западу на слово

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Лукашенко отметил необходимость всегда сохранят бдительность в отношении Запада
Лукашенко отметил необходимость всегда сохранят бдительность в отношении Запада Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доверять словам Запада не следует, нужно смотреть лишь на результаты его действий. Об этом он заявил в ходе своего выступления на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». 

«...Никаким покаяниям верить нельзя. Только делам», — отметил Лукашенко, говоря о западных странах.

Лукашенко подчеркнул, что западные средства массовой информации предприняли значительные попытки подорвать репутацию Красной армии, партизанского движения и движения сопротивления, а также занялись оправданием нацистских преступников. По его мнению, этот факт свидетельствует о необходимости прилагать дополнительные усилия для сохранения исторической памяти и постоянно сохранять бдительность.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доверять словам Запада не следует, нужно смотреть лишь на результаты его действий. Об этом он заявил в ходе своего выступления на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».  «...Никаким покаяниям верить нельзя. Только делам», — отметил Лукашенко, говоря о западных странах. Лукашенко подчеркнул, что западные средства массовой информации предприняли значительные попытки подорвать репутацию Красной армии, партизанского движения и движения сопротивления, а также занялись оправданием нацистских преступников. По его мнению, этот факт свидетельствует о необходимости прилагать дополнительные усилия для сохранения исторической памяти и постоянно сохранять бдительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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