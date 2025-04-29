Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доверять словам Запада не следует, нужно смотреть лишь на результаты его действий. Об этом он заявил в ходе своего выступления на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».
«...Никаким покаяниям верить нельзя. Только делам», — отметил Лукашенко, говоря о западных странах.
Лукашенко подчеркнул, что западные средства массовой информации предприняли значительные попытки подорвать репутацию Красной армии, партизанского движения и движения сопротивления, а также занялись оправданием нацистских преступников. По его мнению, этот факт свидетельствует о необходимости прилагать дополнительные усилия для сохранения исторической памяти и постоянно сохранять бдительность.
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