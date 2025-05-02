В Иркутске подростки напали с ножом на водителя автобуса за замечание

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Двое подростков дебоширили в салоне автобуса
Двое подростков дебоширили в салоне автобуса Фото:

В Иркутске группа подростков ранила водителя общественного транспорта охотничьим ножом после того, как он сделал им замечание за порчу пассажирских сидений. Инцидент случился в автобусе 480-го маршрута. Об этом пишут telegram-каналы.

«[Подростки] пили, мусорили, матерились и портили кресла лезвием. Одна из пассажирок рассказала об этом шоферу... [Водитель] заблокировал двери, выхватил у беспредельщиков нож — при этом получил резаные раны, но смог выпихнуть их на улицу», — сообщил telegram-канал Babr Mash.

После чего школьники начали бросать в автобус камни, а после убежали с места ЧП. Отмечается, что водитель не стал писать на них заявление в полицию.

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В Иркутске группа подростков ранила водителя общественного транспорта охотничьим ножом после того, как он сделал им замечание за порчу пассажирских сидений. Инцидент случился в автобусе 480-го маршрута. Об этом пишут telegram-каналы. «[Подростки] пили, мусорили, матерились и портили кресла лезвием. Одна из пассажирок рассказала об этом шоферу... [Водитель] заблокировал двери, выхватил у беспредельщиков нож — при этом получил резаные раны, но смог выпихнуть их на улицу», — сообщил telegram-канал Babr Mash. После чего школьники начали бросать в автобус камни, а после убежали с места ЧП. Отмечается, что водитель не стал писать на них заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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