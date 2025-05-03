Как купить самый дешевый авиабилет из ЯНАО на южные направления

Планировать отдых на юге северяне начали еще в марте. И уже тогда ямальцы столкнулись с тем, что приобрести выгодные билеты для отдыха всей семьей не так-то просто. URA.RU подготовило обзор самых доступных вариантов.
Салехард — Сочи
Стоимость авиабилетов из Салехарда в Сочи зависит от множества факторов, в том числе от дня вылета. По статистике, самый доступный вариант рейсов из Салехарда в Сочи — по субботам, их средняя стоимость — 17 689 рублей. Также цена билета может меняться в зависимости от времени покупки: минимальная цена — за 3 дня до вылета, максимальная — за 55 дней.
Салехард — Минеральные Воды
Стоимость авиабилетов из Салехарда в Минеральные Воды также зависит от сезона, авиакомпании, времени бронирования и условий тарифа. В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Салехард — Минеральные Воды в одну сторону («туда») колеблется от 15 487 (в мае) до 24 848 рублей (в октябре), максимальная может доходить до 33 690 рублей, а в среднем купить билет можно за 16 513 — 18 251 рублей.
Новый Уренгой — Сочи (Адлер)
Минимальная стоимость перелета из Нового Уренгоя в Сочи (Адлер) — за 45 дней до вылета, примерно 13 826 рублей в одну сторону и 25 382 рубля туда-обратно в эконом-классе. Максимальная цена билета — в день вылета, около 45 086 рублей в одну сторону и 42 080 рублей при оформлении билета туда-обратно.
Самый доступный вариант рейсов — по пятницам, их средняя стоимость — 19 237 рублей. Наиболее дорогие рейсы — по субботам, их средняя стоимость — 25 257 рублей. Также цены на авиабилеты повышаются в преддверии праздников.
Новый Уренгой — Минеральные Воды
Направление особенно популярно в апреле, мае и июле, в это время билет туда-обратно на самолет обойдется в среднем в 39 429 рублей. А в феврале, марте и сентябре, когда спрос падает, стоимость билета снижается до 38 269 рублей. По статистике, самые экономичные рейсы из Нового Уренгоя в Минеральные Воды — в четверг, а самые дорогостоящие билеты обычно приходятся на вторник.
Ноябрьск — Сочи (Адлер)
Минимальная цена по направлению из Ноябрьска в Сочи — за 16 дней до вылета, примерно 11 337 рублей. Максимальная цена — за 46 дней до вылета, примерно 33 452 рубля. По статистике, самый доступный вариант рейсов из Ноябрьска в Сочи — по субботам, их средняя стоимость — 25 688 рублей.
На сайте ruairlines.ru есть информация о том, что минимальная стоимость билетов авиакомпании «Ямал» на рейс из Ноябрьска в Сочи туда и обратно — от 28 468 рублей. Такой билет есть в продаже с датой вылета на 13 мая 2025 года и датой возвращения на 14 мая 2025 года.
Ноябрьск — Минеральные Воды
В мае 2025 года стоимость билетов из Ноябрьска в Минеральные Воды в одну сторону — от 20 584 рублей, в обратную — от 20 469 рублей. На сайте avia.tutu.ru есть информация о том, что стоимость билета на самолет из Ноябрьска в Минеральные Воды с вылетом 12 мая 2025 года — от 16 574 рублей.
Билеты на южные напарвления жители Ямала начали скупать еще в марте. Уже тогда северяне столкнулись с сокращением доступности субсидированных авиабилетов на рейсы в Сочи и Минеральные воды. Полеты по фиксированной стоимости 15 850 рублей в одну сторону были доступны не чаще двух раз в неделю в течение всего летнего сезона.
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