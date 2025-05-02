02 мая 2025

ВСУ атакуют Новороссийск

Российские силы отражают атаку беспилотников ВСУ на Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ отправили беспилотники на Новороссийск
ВСУ отправили беспилотники на Новороссийск Фото:

В акватории Черного моря в районе Новороссийска российские силы отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на местные власти.

«В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима», — говорится в сообщении оперштаба. Глава Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей укрыться в безопасных местах. 

Атаки украинских беспилотников и морских дронов на российские регионы и объекты в Черном море происходят регулярно. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении катеров ВСУ американского производства и отражении массированных атак на Севастополь, где силам ПВО удалось сбить 50 дронов. Российские военные продолжают принимать меры по усилению безопасности приграничных территорий и акватории Черного моря.

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В акватории Черного моря в районе Новороссийска российские силы отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на местные власти. «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима», — говорится в сообщении оперштаба. Глава Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей укрыться в безопасных местах.  Атаки украинских беспилотников и морских дронов на российские регионы и объекты в Черном море происходят регулярно. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении катеров ВСУ американского производства и отражении массированных атак на Севастополь, где силам ПВО удалось сбить 50 дронов. Российские военные продолжают принимать меры по усилению безопасности приграничных территорий и акватории Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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