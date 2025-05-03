Обломки украинских дронов разрушили дома в Анапе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрагменты беспилотников ВСУ повредили частные жилые дома в Анапе
Фрагменты беспилотников ВСУ повредили частные жилые дома в Анапе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Анапе в селе Юровка фрагменты БПЛА ВСУ нанесли повреждения трем частным жилым домам. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В селе Юровка <...> из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — написали в telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших в ЧП нет. Городские власти курортного муниципалитета отметили, что окажут содействие жителям в восстановлении поврежденного имущества.

В селе Цибанобалка, который также находится в Анапе, обломки дронов были обнаружены на дереве. Сообщается, что объекты гражданской инфраструктуры при этом не пострадали. На месте сейчас работают специальные и экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Анапе в селе Юровка фрагменты БПЛА ВСУ нанесли повреждения трем частным жилым домам. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. «В селе Юровка <...> из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — написали в telegram-канале оперштаба. Отмечается, что пострадавших в ЧП нет. Городские власти курортного муниципалитета отметили, что окажут содействие жителям в восстановлении поврежденного имущества. В селе Цибанобалка, который также находится в Анапе, обломки дронов были обнаружены на дереве. Сообщается, что объекты гражданской инфраструктуры при этом не пострадали. На месте сейчас работают специальные и экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...