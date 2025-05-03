ВСУ протаранил две многоэтажки в Новороссийске

Украинский дрон врезался в жилой комплекс «Аврора» в Новороссийске
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Дроны ВСУ повредили два многоэтажных дома в Новороссийске
Дроны ВСУ повредили два многоэтажных дома в Новороссийске Фото:

В Новороссийске на Мысхакском шоссе украинский беспилотный летательный аппарат столкнулся с жилым многоэтажным зданием комплекса «Аврора». Очевидцы сообщают, в результате инцидента в одной из квартир вспыхнул пожар.

«Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом жилого комплекса „Аврора“ на Мысхакском шоссе в Новороссийске», — рассказывает о ЧП в Новороссийске Life.ru. 

Свидетели происшествия сообщают, что взрыв произошел примерно в 5:20 утра. Официальной информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало. В результате удара фасад здания получил значительные повреждения.

Кроме того,  разрушения зафиксированы в квартире в ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице — там полностью выбило окна. По сообщениям главы города, атаки производятся с моря и воздуха.  Кроме того, в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Фрагменты БПЛА были обнаружены в селах Юровка и Цибанобалка. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы.

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В Новороссийске на Мысхакском шоссе украинский беспилотный летательный аппарат столкнулся с жилым многоэтажным зданием комплекса «Аврора». Очевидцы сообщают, в результате инцидента в одной из квартир вспыхнул пожар. «Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом жилого комплекса „Аврора“ на Мысхакском шоссе в Новороссийске», — рассказывает о ЧП в Новороссийске Life.ru.  Свидетели происшествия сообщают, что взрыв произошел примерно в 5:20 утра. Официальной информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало. В результате удара фасад здания получил значительные повреждения. Кроме того,  разрушения зафиксированы в квартире в ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице — там полностью выбило окна. По сообщениям главы города, атаки производятся с моря и воздуха.  Кроме того, в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Фрагменты БПЛА были обнаружены в селах Юровка и Цибанобалка. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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