Ретроградный Плутон 4 мая 2025: что можно и нельзя делать

Плутон — одна из самых мистических планет. По мнению астрологов, она влияет на разрушения и возрождения, повелевает всеми стихиями. 4 мая Плутон становится ретроградным и в этом движении пробудет до 14 октября. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, чего ждать от ретроградного Плутона в 2025 году и как использовать его влияние для роста и развития.
Что такое ретроградный Плутон
Плутон — это самая крупная из известных карликовых планет Солнечной системы. Это девятая планета и ее открыл 13 марта 1930 года астроном Клайд Томбо.
Ретроградное движение — это вращение планеты в условно обратном направлении. На самом деле планеты не могут резко поменять свою траекторию. Из-за разности скорости орбитального вращения, когда Земля обгоняет его, кажется, что карликовая планета сдает назад.
В астрологии к этому явлению относятся с особенным вниманием. Считается, что это период трансформации и переосмысления, направленный внутрь. В это время процессы, связанные с властью, контролем, смертью и возрождением, подсознанием становятся более интенсивными.
В какой период Плутон будет ретроградным в 2025 году
В 2025 году Плутон начнет ретроградное движение 4 мая. С 14 октября движение планеты станет обычным.
Как ретроградный Плутон влияет на жизнь человека
Плутон воздействует на людей на общественном и личностном уровнях астролог Борис Зак. По его словам, на личном уровне ретроградный Плутон может заставить людей переосмыслить свою жизнь, начать бороться со страхами.
«Плутон — это планета трансформации. Сейчас он находится в знаке Водолей. Это знак свободы, новых технологий, новых социальных течений. Находясь в Водолее, Плутон трансформирует все, что относится к знаку, и дает этому новый толчок к развитию», — рассказал астролог Борис Зак.
По его словам, именно поэтому сейчас можно наблюдать взрывной рост популярности и влияния криптовалют и искусственного интеллекта. Также он отметил, что в этот период виден рост интереса к астрологии и происходят глобальные изменения в мироустройстве.
«Когда Плутон находится в прямом движении, мы видим активные изменения в обозначенных выше сферах. Когда же Плутон переходит в ретроградную фазу, внешняя активность изменений снижается. В это время люди начинают осмысливать и принимать те изменения, что происходят в мире в целом и в их жизни в частности», — заявил эксперт.
Он отметил, что около половины всего времени Плутон находится в ретроградном движении. Это значит, что сначала он приводит к масштабным изменениям, а потом наступает время осмысления произошедшего.
Что можно делать в период ретроградного Плутона
В период ретроградного движения Плутона в знаке Водолея астролог рекомендует уделять особое внимание самоанализу, в частности, пересмотру собственных стратегий адаптации к новым условиям мира.
В это время важно освобождаться от факторов, препятствующих личному развитию, а также проявлять готовность к переменам и не опасаться их. Немаловажную роль играет работа с внутренними психологическими барьерами и негативными установками, которые могут мешать ощущению счастья и гармонии.
«Буммерам и миллениалам рекомендуется смотреть на то, как относятся к работе и жизни зуммеры, и в чем-то брать с них пример. Например, соблюдении баланса между работой и личной жизнью2, — посоветовал Борис Зак.
Что нельзя делать в период ретроградного Плутона
Что не рекомендуется делать в период ретроградного Плутона:
- подавлять свои страхи и эмоции;
- продолжать токсичные отношения;
- действовать из страха;
- с низкой долей осознанности участвовать в общественной и политической деятельности;
- злоупотреблять своим положением и властью;
- активно манипулировать другими людьми;
- Периоды ретроградного Плутона.
Интересные факты о Плутоне
Название Плутон появилось по итогам открытого конкурса. Победил вариант британской школьницы Венеции Берни. Есть мнение, что название составили из инициалов: П. Л.— это инициалы Персиваля Лоуэлла, учителя Клайда Томбо.
- Плутон двигается не как планета, а скорее как астероид. Его орбита очень сильно вытянута. И местами она даже заходит внутрь орбиты Нептуна, позволяя Плутону находиться ближе к Солнцу, чем Нептун.
- Год на Плутоне длится около 250 земных лет.
- Температура на Плутоне вряд ли поднимается выше – 240 градусов.
- Плутон состоит из смеси льда и каменных силикатных пород.
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