Ретроградный Плутон 4 мая 2025: что можно и нельзя делать

Астролог Зак: ретроградный Плутон приведет к масштабным изменениям в жизни людей
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Ретроградный Плутон начнет свое движение 4 мая
Ретроградный Плутон начнет свое движение 4 мая Фото:

Плутон — одна из самых мистических планет. По мнению астрологов, она влияет на разрушения и возрождения, повелевает всеми стихиями. 4 мая Плутон становится ретроградным и в этом движении пробудет до 14 октября. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, чего ждать от ретроградного Плутона в 2025 году и как использовать его влияние для роста и развития.

Что такое ретроградный Плутон

Плутон — это самая крупная из известных карликовых планет Солнечной системы. Это девятая планета и ее открыл 13 марта 1930 года астроном Клайд Томбо.

Ретроградное движение — это вращение планеты в условно обратном направлении. На самом деле планеты не могут резко поменять свою траекторию. Из-за разности скорости орбитального вращения, когда Земля обгоняет его, кажется, что карликовая планета сдает назад.

В астрологии к этому явлению относятся с особенным вниманием. Считается, что это период трансформации и переосмысления, направленный внутрь. В это время процессы, связанные с властью, контролем, смертью и возрождением, подсознанием становятся более интенсивными.

В какой период Плутон будет ретроградным в 2025 году

В 2025 году Плутон начнет ретроградное движение 4 мая. С 14 октября движение планеты станет обычным. 

Как ретроградный Плутон влияет на жизнь человека

Плутон воздействует на людей на общественном и личностном уровнях астролог Борис Зак. По его словам, на личном уровне ретроградный Плутон может заставить людей переосмыслить свою жизнь, начать бороться со страхами.

«Плутон — это планета трансформации. Сейчас он находится в знаке Водолей. Это знак свободы, новых технологий, новых социальных течений. Находясь в Водолее, Плутон трансформирует все, что относится к знаку, и дает этому новый толчок к развитию», — рассказал астролог Борис Зак. 

По его словам, именно поэтому сейчас можно наблюдать взрывной рост популярности и влияния криптовалют и искусственного интеллекта. Также он отметил, что в этот период виден рост интереса к астрологии и происходят глобальные изменения в мироустройстве.

«Когда Плутон находится в прямом движении, мы видим активные изменения в обозначенных выше сферах. Когда же Плутон переходит в ретроградную фазу, внешняя активность изменений снижается. В это время люди начинают осмысливать и принимать те изменения, что происходят в мире в целом и в их жизни в частности», — заявил эксперт.

Он отметил, что около половины всего времени Плутон находится в ретроградном движении. Это значит, что сначала он приводит к масштабным изменениям, а потом наступает время осмысления произошедшего.

Что можно делать в период ретроградного Плутона

В период ретроградного движения Плутона в знаке Водолея астролог рекомендует уделять особое внимание самоанализу, в частности, пересмотру собственных стратегий адаптации к новым условиям мира.

В это время важно освобождаться от факторов, препятствующих личному развитию, а также проявлять готовность к переменам и не опасаться их. Немаловажную роль играет работа с внутренними психологическими барьерами и негативными установками, которые могут мешать ощущению счастья и гармонии.

«Буммерам и миллениалам рекомендуется смотреть на то, как относятся к работе и жизни зуммеры, и в чем-то брать с них пример. Например, соблюдении баланса между работой и личной жизнью2, — посоветовал Борис Зак. 

Что нельзя делать в период ретроградного Плутона

Что не рекомендуется делать в период ретроградного Плутона:

  • подавлять свои страхи и эмоции;
  • продолжать токсичные отношения;
  • действовать из страха;
  • с низкой долей осознанности участвовать в общественной и политической деятельности;
  • злоупотреблять своим положением и властью;
  • активно манипулировать другими людьми;
  • Периоды ретроградного Плутона.

Интересные факты о Плутоне

Название Плутон появилось по итогам открытого конкурса. Победил вариант британской школьницы Венеции Берни. Есть мнение, что название составили из инициалов: П. Л.— это инициалы Персиваля Лоуэлла, учителя Клайда Томбо.

  • Плутон двигается не как планета, а скорее как астероид. Его орбита очень сильно вытянута. И местами она даже заходит внутрь орбиты Нептуна, позволяя Плутону находиться ближе к Солнцу, чем Нептун.
  • Год на Плутоне длится около 250 земных лет.
  • Температура на Плутоне вряд ли поднимается выше – 240 градусов.
  • Плутон состоит из смеси льда и каменных силикатных пород.

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Плутон — одна из самых мистических планет. По мнению астрологов, она влияет на разрушения и возрождения, повелевает всеми стихиями. 4 мая Плутон становится ретроградным и в этом движении пробудет до 14 октября. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, чего ждать от ретроградного Плутона в 2025 году и как использовать его влияние для роста и развития. Что такое ретроградный Плутон Плутон — это самая крупная из известных карликовых планет Солнечной системы. Это девятая планета и ее открыл 13 марта 1930 года астроном Клайд Томбо. Ретроградное движение — это вращение планеты в условно обратном направлении. На самом деле планеты не могут резко поменять свою траекторию. Из-за разности скорости орбитального вращения, когда Земля обгоняет его, кажется, что карликовая планета сдает назад. В астрологии к этому явлению относятся с особенным вниманием. Считается, что это период трансформации и переосмысления, направленный внутрь. В это время процессы, связанные с властью, контролем, смертью и возрождением, подсознанием становятся более интенсивными. В какой период Плутон будет ретроградным в 2025 году В 2025 году Плутон начнет ретроградное движение 4 мая. С 14 октября движение планеты станет обычным.  Как ретроградный Плутон влияет на жизнь человека Плутон воздействует на людей на общественном и личностном уровнях астролог Борис Зак. По его словам, на личном уровне ретроградный Плутон может заставить людей переосмыслить свою жизнь, начать бороться со страхами. «Плутон — это планета трансформации. Сейчас он находится в знаке Водолей. Это знак свободы, новых технологий, новых социальных течений. Находясь в Водолее, Плутон трансформирует все, что относится к знаку, и дает этому новый толчок к развитию», — рассказал астролог Борис Зак.  По его словам, именно поэтому сейчас можно наблюдать взрывной рост популярности и влияния криптовалют и искусственного интеллекта. Также он отметил, что в этот период виден рост интереса к астрологии и происходят глобальные изменения в мироустройстве. «Когда Плутон находится в прямом движении, мы видим активные изменения в обозначенных выше сферах. Когда же Плутон переходит в ретроградную фазу, внешняя активность изменений снижается. В это время люди начинают осмысливать и принимать те изменения, что происходят в мире в целом и в их жизни в частности», — заявил эксперт. Он отметил, что около половины всего времени Плутон находится в ретроградном движении. Это значит, что сначала он приводит к масштабным изменениям, а потом наступает время осмысления произошедшего. Что можно делать в период ретроградного Плутона В период ретроградного движения Плутона в знаке Водолея астролог рекомендует уделять особое внимание самоанализу, в частности, пересмотру собственных стратегий адаптации к новым условиям мира. В это время важно освобождаться от факторов, препятствующих личному развитию, а также проявлять готовность к переменам и не опасаться их. Немаловажную роль играет работа с внутренними психологическими барьерами и негативными установками, которые могут мешать ощущению счастья и гармонии. «Буммерам и миллениалам рекомендуется смотреть на то, как относятся к работе и жизни зуммеры, и в чем-то брать с них пример. Например, соблюдении баланса между работой и личной жизнью2, — посоветовал Борис Зак.  Что нельзя делать в период ретроградного Плутона Что не рекомендуется делать в период ретроградного Плутона: Интересные факты о Плутоне Название Плутон появилось по итогам открытого конкурса. Победил вариант британской школьницы Венеции Берни. Есть мнение, что название составили из инициалов: П. Л.— это инициалы Персиваля Лоуэлла, учителя Клайда Томбо.
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