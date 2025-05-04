Над аэропортом Внуково временно закрыли небо

План «Ковер» ввели в московском аэропорту Внуково
© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре рейса не могут вылететь из московского аэропорта
Четыре рейса не могут вылететь из московского аэропорта Фото:

С 09:06 по МСК в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация. 

«Временные ограничения с 09:06 МСК введены на работу аэропорта Внуково», — пишет telegram-канал Росавиации. Уточнено, что это было сделано для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. На данный момент воздушная гавань приостановила выполнение авиарейсов, включая четыре вылетающих и семь прибывающих рейсов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов над регионом.

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С 09:06 по МСК в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация.  «Временные ограничения с 09:06 МСК введены на работу аэропорта Внуково», — пишет telegram-канал Росавиации. Уточнено, что это было сделано для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. На данный момент воздушная гавань приостановила выполнение авиарейсов, включая четыре вылетающих и семь прибывающих рейсов. Ранее ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов над регионом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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