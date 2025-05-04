Кремль раскрыл подробности визита Си Цзиньпина в РФ на 9 мая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента страны Владимира Путина и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«По приглашению Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили представители Кремля. О подробностях визита Си Цзиньпина они написали в telegram-канале.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Кроме того, по информации Кремля, по итогам визита планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
На праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ожидается присутствие свыше 20 руководителей иностранных государств. В торжествах примут участие главы государств и правительств стран Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Кто приедет в Москву на праздник — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.