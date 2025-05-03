03 мая 2025
02 мая 2025

Юные хоккеисты «Зауралья» завоевали бронзу на первом Кубке Губернатора Курганской области

Юные хоккеисты «Зауралья» взяли бронзу на Кубке Губернатора Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прошёл первый Кубок Губернатора — хоккеисты «Зауралья» на пьедестале
В Кургане прошёл первый Кубок Губернатора — хоккеисты «Зауралья» на пьедестале Фото:

В Кургане завершился Кубок Губернатора Курганской области по хоккею среди детских команд. Команда «Зауралье» из Кургана достойно представила город и завоевала почетное третье место. Об этом сообщают власти региона.

«Сегодня в Кургане завершился Кубок Губернатора Курганской области по хоккею среди детских команд. Команда „Зауралье“ завоевала третье место», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области». Помимо командного успеха, защитник курганцев Дмитрий Зуев был признан лучшим защитником турнира — это единственная индивидуальная награда, присужденная игроку из Курганской области.

Победителем Кубка стал «Тюменский Легион» из Тюмени, второе место занял «Сибиряк» из поселка Богандинский. Все три призовые команды получили денежные награды: 75 тысяч рублей за первое место, 50 — за второе, и 25 тысяч рублей — за третье.

Кубок губернатора по хоккею среди детских команд в Кургане проводился впервые — турнир прошел 3 и 4 мая во дворце спорта им. Н.В. Парышева, участие в нем приняли команды из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Проведение подобных соревнований стало возможным благодаря поддержке главы региона Вадима Шумкова, а в этом году на Кубок губернатора запланировано еще 12 спортивных мероприятий с денежными призами.

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В Кургане завершился Кубок Губернатора Курганской области по хоккею среди детских команд. Команда «Зауралье» из Кургана достойно представила город и завоевала почетное третье место. Об этом сообщают власти региона. «Сегодня в Кургане завершился Кубок Губернатора Курганской области по хоккею среди детских команд. Команда „Зауралье“ завоевала третье место», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области». Помимо командного успеха, защитник курганцев Дмитрий Зуев был признан лучшим защитником турнира — это единственная индивидуальная награда, присужденная игроку из Курганской области. Победителем Кубка стал «Тюменский Легион» из Тюмени, второе место занял «Сибиряк» из поселка Богандинский. Все три призовые команды получили денежные награды: 75 тысяч рублей за первое место, 50 — за второе, и 25 тысяч рублей — за третье. Кубок губернатора по хоккею среди детских команд в Кургане проводился впервые — турнир прошел 3 и 4 мая во дворце спорта им. Н.В. Парышева, участие в нем приняли команды из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Проведение подобных соревнований стало возможным благодаря поддержке главы региона Вадима Шумкова, а в этом году на Кубок губернатора запланировано еще 12 спортивных мероприятий с денежными призами.
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