Юные хоккеисты «Зауралья» завоевали бронзу на первом Кубке Губернатора Курганской области

В Кургане завершился Кубок Губернатора Курганской области по хоккею среди детских команд. Команда «Зауралье» из Кургана достойно представила город и завоевала почетное третье место. Об этом сообщают власти региона.
«Сегодня в Кургане завершился Кубок Губернатора Курганской области по хоккею среди детских команд. Команда „Зауралье“ завоевала третье место», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области». Помимо командного успеха, защитник курганцев Дмитрий Зуев был признан лучшим защитником турнира — это единственная индивидуальная награда, присужденная игроку из Курганской области.
Победителем Кубка стал «Тюменский Легион» из Тюмени, второе место занял «Сибиряк» из поселка Богандинский. Все три призовые команды получили денежные награды: 75 тысяч рублей за первое место, 50 — за второе, и 25 тысяч рублей — за третье.
Кубок губернатора по хоккею среди детских команд в Кургане проводился впервые — турнир прошел 3 и 4 мая во дворце спорта им. Н.В. Парышева, участие в нем приняли команды из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Проведение подобных соревнований стало возможным благодаря поддержке главы региона Вадима Шумкова, а в этом году на Кубок губернатора запланировано еще 12 спортивных мероприятий с денежными призами.
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