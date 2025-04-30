В Кургане интересно: в майские праздники пройдет хоккейный турнир на Кубок губернатора

В Курганской области впервые состоятся соревнования на Кубок губернатора по хоккею среди детских команд. Турнир пройдет 3 и 4 мая на льду дворца спорта им. Н.В. Парышева в Кургане.Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Участие в борьбе за Кубок и денежный приз примут четыре детские команды из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Победитель получит 75 тысяч рублей. За второе место дадут 50 тысяч, а за третье — 25 тысяч рублей. 3 мая начало с 12:30, открытие соревнований в 14:00, 4 мая — начало с 10:00», — сообщается в telegram-канале правительства региона.
Проведение подобных спортивных мероприятий стало возможным благодаря поддержке главы региона Вадима Шумкова. По его инициативе в 2025 году в регионе сформирован календарь из 12 спортивных мероприятий на Кубок губернатора. Помимо традиционных наград, призеры данных соревнований получают финансовое поощрение. На эти цели выделено 10 миллионов рублей. «Среди соревнований, которые пройдут в этом году на Кубок губернатора: семейный фестиваль спорта, соревнования по ММА, самбо, рукопашному бою, автоспорту, мотоспорту, хоккею, легкой атлетике, танцевальному спорту, силовому экстриму и фиджитал-спорту», — отметили в правительстве области.
С 2021 года в Курганской области действуют губернаторские гранты для поддержки лучших спортсменов, тренеров, спортивных школ и федераций. За последние три года выплаты на сумму более 23 миллионов рублей получили 257 спортсменов и 107 тренеров.
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